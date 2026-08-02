Seguridad

Fiscalía de Jalisco Captura a Martín ‘N’ Otro Posible Implicado en la Muerte de Valeria Márquez

Fue capturado el presunto coautor material del feminicidio de la influencer Valeria Márquez, ocurrido en Zapopan

Capturan a presunto coautor material del feminicidio de Valeria MárquezFoto: Fiscalía del Estado

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Capturan al presunto coautor del feminicidio de Valeria Márquez en Zapopan. Iván Martín 'N' fue detenido tras un operativo con el Ejército y la Guardia Nacional. ¿Qué más se sabe?

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