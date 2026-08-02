Fiscalía de Jalisco Captura a Martín ‘N’ Otro Posible Implicado en la Muerte de Valeria Márquez

La Fiscalía de Jalisco logró la captura de un presunto partícipe de la muerte de Valeria Márquez ocurrida el 13 de mayo de 2025 en Zapopan.

El sujeto detenido es considerado como posible coautor material del crimen de la creadora de contenido.

La captura de Iván Martín “N” y un cateo fue ejecutado en la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan.

¿Cómo se capturó a Iván Martín “N” ?

El señalado fue capturado ayer, primero de agosto, a través de un operativo desplegado por las y los agentes de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia en coordinación con elementos del Ejército Mexicano y Agentes de la Guardia Nacional.

La Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia capturó a un presunto coautor material del feminicidio de una influencer ocurrido en Zapopan, resultado de una investigación especializada. pic.twitter.com/2eue5BbTWD — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) August 2, 2026

Hasta el momento según las investigaciones del caso se desprende que los involucrados utilizaron dos vehículos para la agresión: una motocicleta y un automóvil color blanco.

¿Qué se sabe sobre la captura de R1?

Ramón Ángel "N", alias "R1", identificado por el Gobierno de México como presunto líder de una célula delictiva con presencia en Jalisco y Michoacán, fue detenido durante un operativo encabezado por autoridades federales en la colonia Los Naranjos, en el municipio de Atotonilco El Alto, Jalisco.