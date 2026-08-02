Seguridad

Buscan a Rosa María Mejía, Desapareció en la Estación Jardín Pushkin del Metrobús Línea 3 CDMX

La mujer tiene 69 años, vive en la colonia Pro Hogar, alcaldía Azcapotzalco, y cuenta con un diagnóstico de demencia

Buscan a Rosa María Mejía. Foto: Fiscalía CDMXBuscan a Rosa María Mejía. Foto: Fiscalía CDMX
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