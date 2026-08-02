Buscan a Rosa María Mejía, Desapareció en la Estación Jardín Pushkin del Metrobús Línea 3 CDMX

Familiares y autoridades buscan a Rosa María Mejía Cervantes, una mujer de 69 años reportada como desaparecida desde el sábado 1 de agosto de 2026, luego de que fue vista por última vez en la estación Jardín Pushkin de la Línea 3 del Metrobús de la Ciudad de México.

De acuerdo con el reporte de sus familiares, Rosa María viajaba a bordo del Metrobús en dirección a Santa Cruz Atoyac. Al intentar descender en la estación, la gente la empujó y no fue posible ayudarla a bajar antes de que cerraran las puertas de la unidad.

Su familiar le pidió que esperara en la siguiente estación, Jardín Pushkin, pero al llegar al punto indicado ya no fue localizada.

Buscan a Rosa María Mejía

¿Cómo identificar a Rosa María Mejía?

La mujer tiene 69 años, vive en la colonia Pro Hogar, alcaldía Azcapotzalco, y cuenta con un diagnóstico de demencia, por lo que sus familiares solicitan apoyo para encontrarla.

El día de su desaparición vestía una chamarra verde con mangas color vino, una blusa de colores, pantalón de mezclilla azul y tenis negros. También se informó que tiene el cabello corto, teñido y a la altura de los hombros.

Familiares indicaron que ya notificaron a autoridades, así como al Metrobús y Locatel, sin que hasta el momento haya información sobre su paradero.

Cualquier información que ayude a localizarla puede ser reportada a las autoridades correspondientes, a las líneas de emergencia 911 o a Locatel (55 5658 1111).