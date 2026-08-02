Reportan Ataque Armado en la Autopista Cuernavaca-Acapulco

La mañana de hoy domingo 2 de agosto, un conductor que circulaba a bordo de una camioneta fue atacado a balazos sobre la autopista Cuernavaca-Acapulco, a pocos metros de la caseta de cobro de Puente de Ixtla, en Morelos.

El ataque provocó la movilización de elementos de seguridad y cuerpos de emergencia, quienes acudieron al sitio para atender la situación y realizar las primeras diligencias relacionadas con el hecho.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del conductor ni el posible móvil del ataque. Tampoco se ha informado sobre el estado de salud de la víctima ni si hubo personas detenidas por estos hechos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Ataque Armado en la Autopista Cuernavaca-Acapulco Movilizó a Fuerzas de Seguridad

Movilización afecta circulación en la autopista

Durante la atención del incidente y el desarrollo de las investigaciones, la circulación en la zona presentó afectaciones debido a la presencia de autoridades y los trabajos realizados en el lugar.

Elementos de seguridad permanecen en el área para recabar información y llevar a cabo las acciones correspondientes, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Hasta ahora, no se han proporcionado más detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió la agresión.