Balaceras

Reportan Ataque Armado en la Autopista Cuernavaca-Acapulco

El hecho generó movilización de cuerpos de emergencia y autoridades en la zona

Movilización de elementos de emergencia en Autopista Cuernavaca-AcapulcoMovilización de elementos de seguridad en Autopista Cuernavaca-Acapulco. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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