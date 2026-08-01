Homicidios

¿Quién Es Francisco “N”, Presunto Autor Intelectual del Feminicidio de Valeria Márquez?

De acuerdo con las investigaciones, Francisco mantenía una relación sentimental con la víctima

Valeria Márquez. Foto: N+Valeria Márquez. Foto: N+

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El feminicidio de Valeria Márquez apunta a Francisco 'N', hijo de 'El R1'. Amenazas previas y vínculos con el CJNG complican el caso. ¿Qué sigue en la investigación?

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