¿Quién Es Francisco “N”, Presunto Autor Intelectual del Feminicidio de Valeria Márquez?

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) identificó a Francisco “N” como el presunto autor intelectual del feminicidio de la influencer Valeria Márquez, ocurrido en mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó que Francisco “N”, quien mantenía una relación sentimental con la víctima, es hijo de un presunto líder criminal conocido como “El R1”, identificado como integrante de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con el funcionario federal, los avances en la investigación se obtuvieron después de la detención de “El R1”, a partir de la cual se fortalecieron las líneas de investigación sobre la participación de su hijo en el crimen.

Investigación apunta a amenazas previas contra Valeria Márquez

Durante una conferencia de prensa, García Harfuch señaló que las indagatorias apuntan a que Francisco “N” habría realizado amenazas previas contra Valeria Márquez y posteriormente habría solicitado la intervención de su padre para cometer el feminicidio.

“El hijo del R1 tenía una relación sentimental con Valeria, ya la había amenazado en varias ocasiones y todo indica, y esto ya se va a probar, que el hijo le pide a su papá, al R1, que cometan el feminicidio”, declaró el titular de la SSPC.

Hasta el momento, Francisco “N” no ha sido detenido y continúa como una persona buscada por autoridades federales y estatales. Las acusaciones en su contra deberán ser presentadas ante un juez para determinar su posible responsabilidad jurídica.

Así ocurrió el feminicidio de Valeria Márquez en Zapopan

Valeria Márquez, de 23 años, fue asesinada el 13 de mayo de 2025 dentro de un establecimiento comercial de su propiedad en Zapopan, mientras realizaba una transmisión en vivo a través de la plataforma TikTok.

Según la investigación, el agresor ingresó al lugar haciéndose pasar por un repartidor de mercancía y posteriormente disparó contra la influencer para después escapar.