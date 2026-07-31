Seguridad

El ‘R1’, Ligado a Feminicidio de Valeria Márquez por Petición de su Hijo: García Harfuch

Omar García Harfuch dio detalles del feminicidio de Valeria Márquez, que estaría ligado al hijo del 'R1'

Fotografía publicada en las redes de Valeria Márquez el 21 de febrero de 2024.Fotografía publicada en las redes de Valeria Márquez el 21 de febrero de 2024. Foto: Instagram @v___marquez

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El hijo del 'R1' habría solicitado el asesinato de Valeria Márquez. Omar García Harfuch detalla este feminicidio. Descubre los últimos avances.

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