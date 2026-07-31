El ‘R1’, Ligado a Feminicidio de Valeria Márquez por Petición de su Hijo: García Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar Garcia Harfuch, informó hoy 31 de julio 2026 que Ramón Ángel ’N’, alias ‘R1’, está ligado con el feminicidio de la modelo y creadora de contenido Valeria Márquez, a petición de su hijo, Francisco ‘N’.

Valeria Márquez fue asesinada el 13 de mayo de 2025, el municipio de Zapopan, Jalisco, mientras hacia una transmisión en vivo en sus cuentas de redes sociales, desde su negocio.

En el video se observa cuando Valeria observa llegar a una persona, quien presuntamente le entregaría un paquete, pero le disparó y luego huyó.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. VIDEO: Así Luce Atotonilco el Alto Tras la Detención del ‘R1’ en Jalisco

Hijo del R1 pidió asesinato de Valeria Márquez

Durante su participación en la conferencia de prensa matutina de este viernes en Palacio Nacional, Omar García Harfuch aprovechó para dar detalles sobre el feminicidio de Valeria Márquez.

"Se tiene información, lo estamos integrando, de que el hijo del 'R1' tenía una relación sentimental con Valeria, ya la había amenazado en varias ocasiones y todo indica que el hijo le pide a su papá que cometan el feminicidio", detalló.

Además, explicó que el caso de Valeria Márquez "se trata de una investigación distinta a la del alcalde Carlos Manzo, pero tenemos indicios para encontrar a la otra persona que tuvo que ver con el homicidio, que es el hijo de este sujeto".

Por último, aclaro que "el hijo del 'R1' está libre y estamos en búsqueda de él".

Ramón Ángel ’N’ fue detenido el 30 de julio 2026 cuando se encontraba con Jesús Salvador ’N’, alias ‘El Chuy’ y Sergio Antonio 'N', alias 'El Tohui', señalado como autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Michoacan, Carlos Manzo. Sus acompañantes murieron por un enfrentamiento con autoridades.

Ramón Ángel ’N’ también formó parte de ‘Los Cuinis’ hasta 2012, cuando fue detenido, según Garcia Harfuch.

A partir de 2012, Ramón y sus hermanos fueron identificados como personas relevantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).