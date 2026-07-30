Cae 'R1', Autor Intelectual del Homicidio de Carlos Manzo; Viuda Reconoce Avance

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó hoy 30 de julio 2026 sobre la detención de Ramón Ángel 'N', alias 'R1', señalado como autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Viuda de Carlos Manzo reconoce a fuerzas federales

La alcaldesa de Michoacán, Grecia Quiroz, también mostró su postura a la detención de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, presunto autor intelectual del homicidio de su esposo, Carlos Manzo.

A través de sus redes sociales reconoció el trabajo realizado por las fuerzas federales en especial al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

"Reconocemos el trabajo realizado por las fuerzas federales; a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana encabezada por el secretario Omar García Harfuch y a las fuerzas especiales del ejército mexicano en conjunto con el centro nacional de inteligencia".

Así se refirió a la captura del R1: “este avance apenas es el comienzo de todo lo que está detrás del asesinato de Carlos Manzo, estamos convencidos que aún hay mucho más por aclarar, exigimos una investigación seria que pueda llegar hasta las últimas consecuencias”.

En el mismo mensaje que compartió reiteró que no se descarte ninguna línea de investigación.

“Por supuesto que no se descarte por ningún motivo ninguna línea de investigación empezando por políticos que pudieron estar detrás del cobarde asesinato de Carlos Manzo y que también ellos sean llevados ante la justicia aplicándoles todo el peso de la ley. Aquí seguiremos exigiendo justicia y muy al pendiente del desenlace de esta detención”, sentenció.

Carlos Manzo fue asesinado la noche del 1 de noviembre de 2025, durante un evento en Uruapan, Michoacán, en el marco de los eventos por el Día de Muertos.

Un par de días después, la Fiscalía General de Justicia de Michoacán dio detalles del homicidio del entonces alcalde de Uruapan.

Luego del asesinato de Carlos Manzo, se realizaron diversas manifestaciones a lo largo de todo el país, lo que dio más empuje al llamado Movimiento del Sombrero, fundado por el entonces alcalde de Uruapan.

La viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, quien desde el inicio alzó la voz en demanda de justicia, es quien asumió el cargo como presidenta municipal de Uruapan luego del asesinato de su esposo.

Gobernador de Michoacán confirma detención del "R1"

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó la detención de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, señalado como el autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Así lo informó a través de un mensaje en sus redes sociales, al destacar la coordinación entre las fuerzas federales y estatales.

"La coordinación entre las fuerzas federales y estatales demuestra que, cuando se actúa con inteligencia, estrategia y firmeza, se avanza en la construcción de la paz".

"Hoy mediante el trabajo conjunto y coordinado se logró la detención de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, señalado como el autor intelectual del cobarde homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo".

Puntualizó que en el estado de Michoacán no habrá espacio para la impunidad.

"Que quede claro: en nuestro estado no habrá espacio para la impunidad. Quien atente contra la tranquilidad de las y los michoacanos deberá enfrentar la acción de la justicia".

¿Quién es Ramón Ángel “N”, alias “R1”?

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Omar García Harfuch informó sobre la detención de Ramón Ángel 'N', alias 'R1' y dio detalles sobre quién es.

La detención del 'R1' es la número 31 relacionada con el homicidio de Carlos Manzo.

'R1' es identificado como el principal líder de 'Los Rs'

'Los Rs' son una de las células criminales más violentas vinculadas al CJNG, con operaciones en Apatzingán, Uruapan y Morelia, Michoacán, así como en Jalisco.

Esta organización está relacionada con extorsión, homicidios y tráfico de droga, afectando directamente a productores, empresarios y familias de la región.

Luego del asesinato de Carlos Manzo, tanto la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como Omar García Harfuch, se comprometieron a atender el caso y detener a los responsables.

Sheinbaum, en su momento, anunció el reforzamiento de la seguridad en Michoacán, al tiempo que autoridades de Estados Unidos de América (EUA) se decían dispuestas a profundizar en seguridad con México.