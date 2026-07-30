Seguridad

Cae 'R1', Autor Intelectual del Homicidio de Carlos Manzo; Viuda Reconoce Avance

Omar García Harfuch informó sobre la detención de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, señalado como autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo

Manifestación en Tijuana el 15 de noviembre 2025 luego del homicidio de Carlos Manzo, en Uruapan.Manifestación en Tijuana el 15 de noviembre 2025 luego del homicidio de Carlos Manzo, en Uruapan. Foto: Cuartoscuro

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La alcaldesa de Michoacán y viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, también mostró su postura a la detención del 'R1', "Aquí seguiremos exigiendo justicia y muy al pendiente del desenlace de esta detención”, sentenció.

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