¿Dónde Hay Casos de Despojo en la CDMX? Autoridades Reciben 8 Denuncias al Día

Los despojos de viviendas en la Ciudad de México (CDMX) continúan bajo la mira de las autoridades, en N+ te informamos en dónde hay más casos.

Las autoridades capitalinas han recibido, en promedio, ocho denuncias diarias por este delito.

Las indagatorias han permitido identificar al menos cuatro grupos presuntamente dedicados al despojo de inmuebles, cuyos métodos de operación incluyen la vigilancia de viviendas que permanecen desocupadas temporalmente, especialmente durante los periodos vacacionales.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. FGJ CDMX Detiene a 2 Personas Relacionadas con los Despojos de Vivienda en la Colonia Del Valle

Alcaldías donde hay más casos de despojo

Según las investigaciones, los presuntos responsables observan durante varios días los inmuebles para detectar cuándo sus propietarios o habitantes salen por un periodo prolongado. Una vez que la vivienda queda vacía, ingresan y toman posesión del inmueble.

Posteriormente, hacen acciones como cambiar las cerraduras, modificar la numeración de la vivienda, pintar o remodelar el inmueble, poner rejas o protecciones, retiran los muebles y pertenencias de los propietarios.

Cuando los dueños intentan recuperar la propiedad, los ocupantes suelen presentar documentos que presuntamente acreditan la posesión del inmueble, como contratos de arrendamiento, promesas de compraventa, juicios civiles o poderes notariales que posteriormente son investigados por su posible falsificación.

Las autoridades también indagan la posible participación de servidores públicos en algunos casos.

De acuerdo con las investigaciones, existe la sospecha de que notarios públicos o personal del Registro Público de la Propiedad pudieran facilitar información sobre inmuebles que presentan irregularidades documentales, lo que sería aprovechado por las organizaciones dedicadas al despojo.

¿En qué zonas de la CDMX se han reportado casos?

Las investigaciones señalan reportes de despojo en diversas alcaldías de la capital, entre ellas:

Benito Juárez: Del Valle, Narvarte, Nápoles y Santa Cruz Atoyac.

Cuauhtémoc: Roma, Condesa, Cuauhtémoc, Tránsito, Centro y Guerrero.

Gustavo A. Madero: Lindavista e Industrial.

Coyoacán: Ciudad Jardín, Del Carmen, Villa Coyoacán y La Concepción.

Venustiano Carranza: Jardín Balbuena.

FBPT