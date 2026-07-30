Seguridad

¿Dónde Hay Casos de Despojo en la CDMX? Autoridades Reciben 8 Denuncias al Día

En la CDMX, se reciben 8 denuncias diarias por despojo de viviendas; las autoridades investigan a grupos organizados que aprovechan inmuebles vacíos

DespojoEn la CDMX, hay al menos 8 casos de despojo al día. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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