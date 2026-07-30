Seguridad

Aseguran Tractocamión Estacionado en Doble Fila Abandonado con el Motor Encendido en Puebla

El conductor se bajó de la unidad tras activarse los protocolos de seguridad vía remota mientras circulaba por la Avenida Tlaxcala.

Tractocamión Recuperado Abandonado Mal Estacionado San Francisco Ocotlán Coronango PueblaTractocamión Fue Abandonado Encendido y en Doble Fila en Coronango, Puebla. Foto: Facebook Comisaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Coronango

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Tractocamión estacionado en doble fila y abandonado en Puebla causa caos vial. Autoridades aseguran el vehículo tras activación remota de seguridad. Conoce los detalles.

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