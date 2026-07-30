Aseguran Tractocamión Estacionado en Doble Fila Abandonado con el Motor Encendido en Puebla

Este jueves 30 de julio de 2026 se dio a conocer el aseguramiento de un tractocamión que se encontraba abandonado y mal estacionado en el municipio poblano de Coronango.

De acuerdo con las autoridades el conductor habría activado por error los protocolos de seguridad de la unidad de carga mientras circulaba por la avenida Tlaxcala en la junta auxiliar de San Francisco Ocotlán.

Conductor abandona tractocamión en San Francisco Ocotlán, junta auxiliar de Coronango, Puebla

La intervención policial se derivó de un reporte ciudadano. La alerta indicaba que un tractocamión marca International, color blanco, se encontraba estacionado en doble fila sobre la avenida Tlaxcala, a la altura de una gasera local, lo que generaba un intenso congestionamiento vehicular y representaba un riesgo para los automovilistas.

Al arribar al sitio, los agentes de tránsito confirmaron el reporte al encontrar la pesada unidad estacionada en un lugar prohibido, con el motor encendido y sin conductor. Momentos después, en el lugar se presentó un ciudadano quien se identificó como el apoderado legal de la empresa propietaria del vehículo.

El representante explicó que, debido a una maniobra errática del chofer, activaron los protocolos de seguridad bloqueando la unidad vía remota. Esta acción provocó que el conductor abandonara el vehículo por nerviosismo, descartando que la unidad presentara daños o señas de violencia.

Recuperan tractocamión abandonado y mal estacionado en Coronango, Puebla

Elementos de Tránsito Municipal lograron la recuperación y el resguardo de un tractocamión que se encontraba abandonado en las inmediaciones de la junta auxiliar de San Francisco Ocotlán.

Tras confirmar la situación, la unidad de carga fue asegurada y trasladada a las instalaciones de la Comisaría de Seguridad Pública de Coronango. Ahí se llevaron a cabo los trámites legales correspondientes para realizar la devolución formal del vehículo a sus propietarios.

Con información de N+

GMAZ