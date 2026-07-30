Colonias de Piedras Negras Sufren Baja Presión de Agua por Obras de SIMAS

El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Piedras Negras informó que continúa con las labores para fortalecer el suministro de agua potable mediante la instalación de una nueva bomba en el cárcamo número 2.

Estos trabajos iniciaron la tarde del miércoles y provocaron afectaciones temporales en el servicio para alrededor de ocho colonias de la ciudad. En algunos sectores se registró baja presión, mientras que en otros el suministro fue suspendido de manera momentánea.

¿Cuáles son las colonias que tendrán baja presión de agua?

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De acuerdo con la dependencia, se espera que el servicio comience a regularse una vez concluidas las maniobras de instalaciones durante este 30 de julio para que el suministro de agua regrese gradualmente a la normalidad en las colonias afectadas.

Reparación de bomba afecta suministro de agua en cuatro colonias de Torreón

Desde la semana pasada, personal del SIMAS Torreón se encuentra realizando trabajos de reparación en la bomba 27R de la colonia Fidel Velázquez luego de que esta presentara una falla mecánica por la desarticulación de la flecha del equipo.

Esto obligó a suspender la operación, lo que ha provocado afectaciones en el suministro de agua en las colonias Fidel Velázquez, Plan de San Luis, Lomas del Pedregal y sectores aledaños.

Mientras se realiza este trabajo en la bomba, la administración y el SIMAS han instaurado el servicio de pipas para abastecer de agua a los habitantes que así lo requieran. Se espera que en los próximos días el sistema vuelva a la normalidad al concluir con estas labores.