Sociedad

Colonias de Piedras Negras Sufren Baja Presión de Agua por Obras de SIMAS

Colonias de Piedras Negras se vieron afectadas en el suministro de agua debido a obras realizadas por SIMAS.

Colonias de Piedras Negras Sufren Baja Presión de Agua por Obras de SIMASSe espera que el servicio de agua potable se restablezca gradualmente. Foto: N+

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¿Problemas de agua en Piedras Negras? SIMAS trabaja para mejorar el suministro con una nueva bomba. Conoce las colonias afectadas y cuándo se normalizará el servicio.

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