Homicidios ¿Quién Es el “R1”, Líder de "Los Rs" y Autor Intelectual del Homicidio de Carlos Manzo? El “R1” es el líder de “Los Rs”, una de las células criminales consideradas más violentas vinculadas al CJNG con presencia en Michoacán y Jalisco Detención del “R1”, señalado como autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan y fundador del llamado Movimiento del Sombrero, Carlos Manzo. Foto: X @karlaiberia Destacado Ramón Ángel “N”, alias “R1”, fue detenido por ser considerado el autor intelectual del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch Publicidad Publicidad

Por Redacción N+ 30 jul 2026 | 16:00 CST Actualizado hace 2 horas

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Luego que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que fue capturado Ramón Ángel “N”, alias “R1”, señalado como el autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Michoacán, y fundador del llamado Movimiento del Sombrero, Carlos Manzo, en N+ te decimos quién es y de qué se le acusa.

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¿Quién es "R1”, líder de “Los Rs”?

El “R1” es el líder de “Los Rs”, una de las células criminales consideradas más violentas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con presencia en Michoacán en Apatzingán, Uruapan y Morelia, así como en Jalisco.

Esta organización está relacionada con extorsión, homicidios y tráfico de droga, afectando directamente a productores, empresarios y familias de la región.

Desde 2012 están relacionados con hechos violentos en México, con ataques a la autoridad.

Suman 31 detenidos con arresto del “R1” en caso Carlos Manzo

Con esta detención del R1, suman 31 personas detenidas por el homicidio de Carlos Manzo.

Esta acción representa un avance relevante en la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir la extorsión y debilitar las estructuras criminales mediante inteligencia, investigación y coordinación, como parte del Plan Michoacán por la paz y la justicia.

Ramón Ángel “N”, alias “R1”, fue detenido por ser considerado el autor intelectual del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

¿Cómo fue el asesinato de Carlos Manzo?

El homicidio del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, causó indignación y desató numerosas protestas en ese municipio y en Morelia, la capital del estado.

El pasado 1 de noviembre de 2025, durante las celebraciones del Día de Muertos, el edil recibió múltiples disparos cuando convivía con los asistentes en la plaza Morelos, en el centro de Uruapan.

De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía de Michoacán, el agresor, Víctor Manuel 'N', intentó en tres ocasiones asesinarlo luego de cruzar el primer círculo de seguridad del edil.

Tras perpetrar el homicidio, Víctor Manuel 'N' de 17 años, fue presuntamente asesinado por uno de los escoltas cuando ya había sido sometido.

Viuda de Carlos Manzo reconoce a fuerzas federales

La alcaldesa de Michoacán, Grecia Quiroz, también mostró su postura a la detención de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, presunto autor intelectual del homicidio de su esposo, Carlos Manzo.

A través de sus redes sociales reconoció el trabajo realizado por las fuerzas federales en especial al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

"Reconocemos el trabajo realizado por las fuerzas federales; a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana encabezada por el secretario Omar García Harfuch y a las fuerzas especiales del ejército mexicano en conjunto con el centro nacional de inteligencia".

Así se refirió a la captura del R1: “este avance apenas es el comienzo de todo lo que está detrás del asesinato de Carlos Manzo, estamos convencidos que aún hay mucho más por aclarar, exigimos una investigación seria que pueda llegar hasta las últimas consecuencias”.

En el mismo mensaje que compartió reiteró que no se descarte ninguna línea de investigación.

“Por supuesto que no se descarte por ningún motivo ninguna línea de investigación empezando por políticos que pudieron estar detrás del cobarde asesinato de Carlos Manzo y que también ellos sean llevados ante la justicia aplicándoles todo el peso de la ley. Aquí seguiremos exigiendo justicia y muy al pendiente del desenlace de esta detención”, sentenció.

HVI

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