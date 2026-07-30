Homicidios

¿Quién Es el “R1”, Líder de "Los Rs" y Autor Intelectual del Homicidio de Carlos Manzo?

El “R1” es el líder de “Los Rs”, una de las células criminales consideradas más violentas vinculadas al CJNG con presencia en Michoacán y Jalisco

"¿Quién Es el “R1”, Principal Líder de ""Los Rs"", quien Mandó a Matar a Carlos Manzo? "Detención del “R1”, señalado como autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan y fundador del llamado Movimiento del Sombrero, Carlos Manzo. Foto: X @karlaiberia

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Ramón Ángel “N”, alias “R1”, fue detenido por ser considerado el autor intelectual del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch

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