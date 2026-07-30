Homicidios

Activan Operativo Muralla tras Hallazgo de Hombre Muerto en Linares, Nuevo León

El reporte de un hombre sin vida, presuntamente a causa de un enfrentamiento armado, movilizó a los elementos de Fuerza Civil hasta la comunidad de Gatos Güeros

Mapa Ejido Gatos Güeros en Linares, Nuevo LeónFuerza Civil activó el Operativo Muralla en el Ejido Gatos Güeros. Foto: Google Maps

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Operativo Muralla activado en Linares tras hallazgo de un hombre muerto. Fuerza Civil asegura la zona. ¿Qué ocurrió en Gatos Güeros? Descubre más.

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