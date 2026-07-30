Activan Operativo Muralla tras Hallazgo de Hombre Muerto en Linares, Nuevo León

Autoridades de Fuerza Civil activaron el Operativo Muralla durante la mañana de este jueves 30 de julio tras el hallazgo de una persona sin vida a la altura de la comunidad de Gatos Güeros, en el municipio de Linares, Nuevo León. Se descartaron riesgos para la población.

De acuerdo con los primeros informes, fue un supuesto enfrentamiento armado el que dejó una persona abatida en el municipio de Linares y generó el despliegue de las autoridades de seguridad hasta los límites con el municipio de General Terán, donde confirmaron el hallazgo de un hombre sin vida.

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Continúan investigaciones tras hallazgo de hombre muerto en Linares

Una fuente allegada al caso informó que el fallecido, de aproximadamente 30 años de edad, terminó muerto dentro de una camioneta color blanca; llevaba puesto equipo táctico y presuntamente portaba un arma de fuego. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada de manera oficial.

El perímetro fue asegurado por elementos de la Fuerza Civil, mientras agentes ministeriales llevaron a cabo las indagatorias correspondientes donde todo apunta a que el resto de los delincuentes lograron darse a la fuga después de disparar y matar al hombre en el sitio. Las autoridades no han compartido más detalles sobre como ocurrieron los hechos.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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