Karely Ruiz Alza la Voz contra la Prensa tras Robo Violento en su Casa en Nuevo León

Después de más de 24 horas de haber sido víctima de un robo violento en su casa, en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, Karely Ruiz compartió a través de sus redes sociales un mensaje señalando a la prensa por presuntamente haber filtrado información privada sobre ella, su vivienda, entre otros aspectos de su vida.

La creadora de contenido alzó la voz y aseguró que la manera en la que los medios de comunicación manejaron la noticia sobre su presunto intento de secuestro y el robo con violencia en su casa, por parte de hombres armados, puso en riesgo la seguridad de su familia y de las demás personas que viven con ella.

Hoy quiero alzar la voz por que lo que hizo la prensa es muy grave. Filtró información privada sobre mi, incluyendo datos de mi casa y detalles que jamás debieron hacerse públicos y menos después de lo que sucedió

Agregó que luego de los hechos violentos de los que fue víctima ella y su familia, ya no se siente segura ni en su propia casa, destacando que el ser figura pública no justifica la manera en la que se informó sobre lo sucedido en su vivienda, por lo que, hará justicia.

Me siento tan triste por lo que pasó nadie merece pasar eso y no se justifica el que yo soy figura pública y por lo que subo tienen derecho de hacer lo que hicieron pero haré JUSTICIA !

Karely Ruiz y su esposo aseguran que el crimen no quedará impune

Antes de alzar la voz contra la prensa, Karely Ruiz y su esposo, Jhon Echeverry, publicaron un comunicado en el que confirmaron que su familia se encuentra bien y que no dejarán que el hecho violento del que fueron víctimas quede impune.

En el comunicado detalló que personas ajenas entraron a robar a su casa atentando contra su tranquilidad y seguridad, a pesar de ello, aseguro que se encuentran bien. Destacó que lo material es lo de menos pero que nadie tiene derecho de irrumpir de dicha manera en un hogar.

No vamos a dejar este hecho impune. Llegaremos hasta las últimas consecuencias para que se haga justicia y los responsables respondan por sus actos. Confiamos en que la verdad saldrá a la luz

Fueron las palabras de Karely Ruiz y el productor Jhon Echeverry, quienes finalizaron el comunicado agradeciendo a todas las personas que les brindaron su apoyo y les escribieron durante esta situación tan difícil para su familia.

SHH