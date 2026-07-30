Seguridad

Karely Ruiz Alza la Voz contra la Prensa tras Robo Violento en su Casa en Nuevo León

A través de sus redes sociales, Karely Ruiz señaló a la prensa de presuntamente haber filtrado información privada y poner a su familia en riesgo tras el robo en su casa

Karely Ruiz de perfilKarely Ruiz señaló a la prensa por la manera en la manejaron la información sobre los hechos violentos. Foto: Karely Ruiz | Facebook

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Tras un robo violento en su hogar, Karely Ruiz acusa a la prensa de filtrar datos privados que amenazan su seguridad. La creadora de contenido promete buscar justicia para su familia.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+