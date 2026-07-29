Seguridad

Descartan Intento de Secuestro de Karely Ruiz y Confirman Robo con Violencia en Nuevo León

El fiscal general de Nuevo León descartó que se tratara de un intento de secuestro y aseguró que siguen investigando el robo que sufrió Karely Ruiz

Karely Ruiz en traje rojoSujetos armados ingresaron a la casa de Karely Ruiz y robaron sus pertenencias. Foto: Karely Ruiz | Facebook

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El fiscal de Nuevo León descarta intento de secuestro a Karely Ruiz; confirma violento robo en su hogar. Siguen las investigaciones para dar con los responsables.

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