Descartan Intento de Secuestro de Karely Ruiz y Confirman Robo con Violencia en Nuevo León

Karely Ruiz, su esposo y su bebé, fueron víctimas de un hecho de violencia durante la madrugada del miércoles 29 de julio en su casa ubicada en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. En primera instancia reportaron que se trató de un intento de secuestro; sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León descartó este hecho.

El fiscal general de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, aseguró que se trató de un asalto con violencia y dijo que siguen con las investigaciones en el caso de la creadora de contenido, Karely Ruiz y su familia, de acuerdo con los informes de las primeras indagatorias.

Se habla de un robo con violencia, yo creo que tenemos que esperar a que avancen un poco las investigaciones para tratar de resolver

Agregó que se encuentran revisando las cámaras de seguridad ubicadas en la zona, cerca de la casa de Karely, como parte de las investigaciones para dar con los presuntos responsables, quienes habrían escalado desde una propiedad aledaña hasta llegar a la parte alta de la vivienda donde lograron entrar por un ventanal para cometer el robo con armas de fuego.

Esposo de Karely fue agredido por presuntos asaltantes

De igual manera, el fiscal Javier Flores Saldívar confirmó que los sujetos que ingresaron a robar a la casa de Karely Ruiz iban armados y agredieron al esposo de la creadora de contenido golpeándolo con la empuñadura de la pistola, principalmente en la cabeza.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente la gravedad de las lesiones que sufrió Jhon Echeverry al proteger a su familia, pero también recibió atención médica tras el ataque. Mientras tanto, las autoridades confirmaron que Karely Ruiz y su bebé se encuentran en buen estado de salud tras el hecho violento.

SHH