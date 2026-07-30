Seguridad

Detienen a Dos Mujeres por Intentar Robar de Productos en Supermercado en Monterrey, NL

Las mujeres detenidas fueron sorprendidas intentando robar varios productos de un supermercado ubicado en la colonia Contry

Detenidas por robo a supermercadoLas mujeres detenidas son acusadas de robar en un supermercado. Foto: N+

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Dos mujeres detenidas en Monterrey por intentar robar carne y shampoos en un supermercado. ¿Qué llevó a este intento de robo? Descubre más sobre este caso.

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