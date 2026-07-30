Detienen a Dos Mujeres por Intentar Robar de Productos en Supermercado en Monterrey, NL

Dos mujeres fueron detenidas luego de ser sorprendidas robando varios productos al interior de un supermercado. Los hechos fueron reportados este jueves 30 de junio, en el cruce de la avenida Garza Sada y Alfonso Reyes, en la colonia Contry, en Monterrey, Nuevo León.

Los hechos sucedieron cuando las mujeres se encontraban recorriendo los pasillos de este supermercado. Al notar que no había nadie cerca, las presuntas ladronas comenzaron a tomar varios paquetes de carne y algunas botellas de shampoo. Fue un guardia de seguridad quien se percató de la situación, por lo que decidió seguirlas.

Al intentar abandonar este supermercado, el guardia de seguridad les impidió el paso para realizarles una revisión. Luego de realizar esta acción, empleados de este establecimiento lograron recuperar 11 paquetes de carne y 12 botellas de shampoo, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo de autoridades de seguridad.

Identifican a mujeres acusadas de robo en supermercado

Fueron elementos de la Policía de Monterrey quienes lograron identificar a las mujeres detenidas como María “N”, de 36 años, y Esmeralda “N”. Las presuntas ladrones fueron puestas a disposición del Ministerio Público, lugar donde se determinará su situación legal tras ser acusadas por el delito de robo.

Las autoridades pidieron a los dueños del establecimiento afectado presentar una denunciar formal para proceder contra los dos mujeres, quienes serán investigadas para tratar de identificar si las presuntas ladronas han participado en más hechos similares.