Caso Dafne: Estos Eran los Castigos Físicos y Omisiones que Derivaron en su Muerte, Revela Jueza

La jueza María Siria Mora González reveló nuevos detalles sobre las presuntas agresiones y omisiones que habrían derivado en la muerte de Dafne Zapata Quintos, de 13 años, durante la audiencia en la que Jorge Luis "N" y Estrellita "N" fueron vinculados a proceso por el delito de feminicidio.

Durante más de dos horas, la autoridad judicial expuso un resumen de los elementos contenidos en la carpeta de investigación y las responsabilidades atribuidas a los imputados.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Jorge Luis "N" y Estrellita "N" Vinculados a Proceso por Feminicidio de Dafne Zapata Quintos

¿Qué ocurrió con Dafne Zapata Quintos, según la investigación?

Según lo expuesto por la jueza, Dafne presentaba lesiones en proceso de cicatrización, lo que indicaría que había sido sometida a castigos físicos días antes de su fallecimiento.

Asimismo, señaló que Jorge Luis "N", director de la academia militarizada, presuntamente tenía conocimiento del tipo de castigos que se aplicaban a la menor y omitió intervenir para evitarlos.

En el caso de Estrellita "N", la jueza indicó que presuntamente participó en diversas acciones contra la adolescente, entre ellas someterla físicamente al tomarla del cuello y hundir su cabeza en un excusado.

La investigación también establece que Dafne Zapata Quintos manifestó sentirse mal y fue llevada a consulta médica. Sin embargo, aunque un médico recomendó que fuera trasladada de inmediato a un hospital, la menor fue regresada a la academia, donde presuntamente se consideró que fingía su malestar para evitar las actividades físicas.

Finalmente, la autoridad judicial señaló que Estrellita "N" permaneció con la menor durante sus últimos momentos, mientras que Jorge Luis "N" habría sido omiso ante las condiciones que presentaba la adolescente.

Tras la audiencia, ambos imputados fueron vinculados a proceso y el juez fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.