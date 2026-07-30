Seguridad

Caso Dafne: Estos Eran los Castigos Físicos y Omisiones que Derivaron en su Muerte, Revela Jueza

La jueza del caso Dafne Zapata Quintos reveló que la menor presentaba lesiones en proceso de cicatrización y que un médico recomendó trasladarla a un hospital.

Caso Dafne: Estos Eran los Castigos Físicos y Omisiones que Derivaron en su Muerte, Revela JuezaCaso Dafne: Estos Eran los Castigos Físicos y Omisiones que Derivaron en su Muerte. Foto: Alejandra Quintozz

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Dafne Zapata, de 13 años, presentaba lesiones antes de su muerte. La jueza expone negligencias en academia militarizada. Descubre los detalles de este caso alarmante.

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