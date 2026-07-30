Seguridad

Secuestran a Persona y Exigen Cuatro Millones de Pesos por su Rescate en Hueyapan, Puebla

Édgar "N" y otros sujetos privaron de la libertad a su víctima mientras se encontraba en un rancho ubicado en la comunidad de Capiro.

Sentenciado Édgar N Secuestro Persona Rescate Millonario Rancho Capiro Hueyapan PueblaSentencian a Sujeto por Secuestro Agravado en Rancho de Hueyapan, Puebla. Foto: X @FiscaliaPuebla

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80 años de prisión para Édgar “N” por secuestro agravado en Hueyapan. La víctima fue retenida en un rancho y pidieron 4 millones por su rescate.

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