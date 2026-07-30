Secuestran a Persona y Exigen Cuatro Millones de Pesos por su Rescate en Hueyapan, Puebla

Este jueves 30 de julio de 2026 se dio a conocer la sentencia de 80 años de prisión contra Édgar “N” por el delito de secuestro agravado ocurrido en el municipio poblano de Hueyapan.

La víctima se encontraba en un rancho de la comunidad de Capiro cuando llegaron varios sujetos y la privaron de la libertad exigiendo posteriormente cuatro millones de pesos por su liberación.

Secuestran a persona y exigen cuatro millones de pesos por su rescate en rancho de Hueyapan, Puebla

De acuerdo con la investigación, el 27 de junio de 2020, la víctima se encontraba en un rancho ubicado en la localidad de Capiro, cuando varias personas ingresaron al inmueble y la privaron de la libertad.

Posteriormente, familiares de la víctima recibieron llamadas en las que les exigieron cuatro millones de pesos para su liberación, por lo que se inició un proceso de negociación que concluyó el 30 de junio de 2020 con la detención de personas relacionadas con los hechos.

La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo sentencia condenatoria de 80 años de prisión contra un responsable del delito de secuestro agravado, cometido en el municipio de Hueyapan, como resultado de las investigaciones y acciones legales realizadas para procurar justicia.… pic.twitter.com/cBMZenWIwv — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) July 30, 2026

Sentencian a Édgar “N” por secuestro agravado en Hueyapan, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo sentencia condenatoria contra Édgar “N”, de 39 años de edad, por su responsabilidad en el delito de secuestro agravado, cometido en el municipio de Hueyapan.

Durante el proceso penal, la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión desahogó pruebas que permitieron acreditar la responsabilidad del hoy sentenciado en el ilícito antes mencionado.

El pasado 27 de julio, la autoridad judicial dictó fallo condenatorio contra el sujeto; posteriormente, el 29 de julio, le impuso al sentenciado una pena de 80 años de prisión, multa por un millón 13 mil 880 pesos, reparación del daño integral cuantificable en ejecución de sentencia y suspensión de derechos civiles y políticos.

Con información de N+

GMAZ