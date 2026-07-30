Seguridad

Cae Objetivo Prioritario de México: Detienen a Líder Criminal de "Los Jarochos" en Tlaxcala

David Daniel "N "alias “El Jarocho”, fue detenido como parte del combate contra grupos criminales que operan en Tlaxcala, Puebla, Veracruz y EdoMex.

"El Jarocho" es detenido en Tlaxcala.Operativo para detención de "El Jarocho" en Tlaxcala. Foto: X @ventanaXpublica

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Golpe al crimen: 'El Jarocho', líder de 'Los Jarochos', cae en Tlaxcala. Acusado de secuestro y narcomenudeo, su arresto es parte de una estrategia federal contra el crimen.

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