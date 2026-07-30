Cae Objetivo Prioritario de México: Detienen a Líder Criminal de "Los Jarochos" en Tlaxcala

Fuerzas federales capturaron este jueves 30 de julio a David Daniel "N ", alias “El Jarocho”, considerado uno de los principales objetivos prioritarios de la Fiscalía General de la República y señalado por sus presuntos vínculos con una célula delictiva que operaba en Tlaxcala, Puebla, Veracruz y el Estado de México.

La detención se llevó a cabo alrededor de las 4:30 de la mañana durante un cateo en un domicilio del fraccionamiento El Encanto, en el municipio de Huamantla, en territorio tlaxcalteca.

En el operativo participaron agentes de la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Marina y Guardia Nacional.

“El Jarocho” es detenido en Tlaxcala tras ser señalado de delitos de alto impacto

De acuerdo con las investigaciones, “El Jarocho” es identificado como presunto líder de la célula criminal “Los Jarochos” y estaría relacionado con delitos como secuestro, extorsión, robo de vehículos, narcomenudeo y otras actividades de alto impacto.

Autoridades despliegan un operativo en el fraccionamiento El Encanto en Huamantla, Tlaxcala, para presuntamente capturar a 'El Jarocho', identificado como líder de una célula criminal del CJNG. #ExpresoDeLaMañana con @florenciadrodas | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo… pic.twitter.com/bbBseldaX1 — N+ FORO (@nmasforo) July 30, 2026

La captura forma parte de una estrategia federal para desarticular grupos criminales dedicados al robo al autotransporte, narcomenudeo y otros delitos de alto impacto en Tlaxcala y la zona limítrofe con el estado de Puebla.

Tras la detención, el inmueble cateado permanece bajo resguardo de las Fuerzas Federales, mientras la Fiscalía continúa con las diligencias correspondientes.

Detienen a "El Conejo", líder de grupo criminal dedicado al robo de hidrocarburo

Elementos de la Policía Estatal y la Guardia Nacional, lograron la captura de Javier Adriano "N" alias "El Conejo" señalado como presunto líder de una célula criminal dedicada al robo y trasiego de hidrocarburo, principalmente en los estados de Puebla, Tlaxcala e Hidalgo.

El hombre fue detenido junto a tres cómplices, Julio César "N" y Abner "N" y Gustavo "N", en el municipio de Tepeapulco, Hidalgo. Durante este operativo, se aseguraron dos pipas con aproximadamente 40 mil litros de hidrocarburo de presunta procedencia ilícita, además de armas de fuego, cartuchos, dosis de marihuana y cristal, así como dos camionetas.

Con información de N+

MCS