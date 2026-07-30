Seguridad

Roban 600 Mil Pesos de Tienda de Conveniencia tras Abrir Boquete en el Techo en Allende, NL

Un grupo de delincuentes logró apoderarse de 666 mil pesos en efectivo tras ingresar por el techo a una tienda de conveniencia.

Policía de AllendeRoban tienda en Allende. Foto: N+

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Impactante robo en Allende: delincuentes se llevan 666 mil pesos tras abrir boquete en el techo de una tienda. Autoridades investigan. ¿Cómo reforzarán la seguridad?

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