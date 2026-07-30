Roban 600 Mil Pesos de Tienda de Conveniencia tras Abrir Boquete en el Techo en Allende, NL

Un millonario robo fue cometido durante la madrugada de este jueves 30 de julio en una tienda de conveniencia ubicada sobre la Carretera Nacional, a la altura de la calle Nicolás Bravo, en el centro del municipio de Allende, donde delincuentes sustrajeron aproximadamente 666 mil pesos en efectivo de una caja fuerte.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los responsables ingresaron al establecimiento de una forma poco común. Escalaron hasta la parte más alta del inmueble y retiraron una lámina del techo para abrir un boquete, por el cual descendieron al interior del negocio sin ser detectados.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Roban $600 Mil Pesos en Tienda de Allende

Causan además daños en tienda

Las imágenes captadas desde el aire muestran los daños ocasionados en la parte superior del establecimiento, mientras que empleados de la tienda descubrieron el robo al llegar para iniciar su jornada laboral. Al ingresar encontraron afectaciones tanto en las puertas de acceso como en el techo, por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades.

Una vez dentro del local, los delincuentes recorrieron los pasillos hasta llegar al área de oficinas, donde localizaron una caja fuerte. Tras forzarla, lograron llevarse el efectivo que había sido resguardado en el lugar.

Elementos de la Policía de Allende acordonaron la zona, mientras personal del Instituto de Criminalística realizó el levantamiento de evidencias para tratar de identificar a los responsables.

Este robo ocurrió apenas unas horas después de otro hecho delictivo registrado en la región citrícola, donde fue localizado un vehículo incendiado en el municipio de Montemorelos, situación que ha generado preocupación entre habitantes y autoridades, quienes analizan reforzar la vigilancia en la zona con apoyo de corporaciones estatales y federales.