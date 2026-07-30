Denuncian Presunto Maltrato en Instalaciones de Bienestar Animal en Tonalá

A través de redes sociales, han circulado algunas imágenes que denuncian un presunto maltrato animal al interior de las instalaciones de Bienestar Animal en el municipio de Tonalá.

Piden investigar maltrato animal en Tonalá

En las fotografías se observan animales en condiciones de desnutrición y falta de higiene, así como distintas bolsas plásticas con presuntos ejemplares sin vida en su interior.

Por su parte, el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez fijo su postura al respecto, mencionando que se llevarán a cabo las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y actuar en contra de quien resulte responsable.

“Di la orden al órgano interno de control para que se trasladara al Centro de Salud Animal e iniciará una investigación”, dijo Sergio Chávez, presidente municipal de Tonalá.

Foto: Perrísimo

Más casos de maltrato animal en Jalisco

Cabe recordar que hace pocos días, una perrita perdió a sus cachorros tras ser amarrada a una moto y ser arrastrada por calle de Tlajomulco.

Esta agresión le provocó a la perra múltiples lesiones considerables en su cuerpo, sin embargo, Megan Paredes, del Refugio Manchitas de Guadalajara, la rescató.

De acuerdo a Paredes, la perra 'Vaquita' sufrió quemaduras en su piel debido al arrastre y como intentó defenderse, perdió varias uñas de sus patas delanteras.