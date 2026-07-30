Seguridad

Denuncian Presunto Maltrato en Instalaciones de Bienestar Animal en Tonalá

Usuarios de redes han difundido imágenes donde se ve a los animales en desnutrición y con falta de higiene; esto se sabe al momento.

Perrera en TonaláUsuarios advierten que las instalaciones carecen de limpieza para estos animalitos. Foto: Facebook Dejando Huellas

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Impactantes imágenes de maltrato animal en Tonalá: animales desnutridos y sin higiene. El alcalde promete investigar. ¿Qué está pasando en Bienestar Animal?

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