Hombre Mata a Perra de un Disparo en Tlaquepaque y Escapa

Una perra llamada Maya, fue asesinada de un balazo en una plazoleta ubicada en la colonia Miravalle, del municipio de Tlaquepaque, un hecho que ha generado indignación entre los vecinos de la zona.

Los hechos ocurrieron en una plazoleta que se encuentra en los cruces de las calles Ignacio Rosas y Fernando Gómez. La dueña de la perra mencionó que llegó un sujeto vestido de negro y le disparó a Maya para después escapar.

Hasta el lugar de los hechos llegaron policías de Tlaquepaque y personal de salud animal del municipio, quienes declararon que la perra había fallecido tras recibir el disparo.

Las autoridades montaron un operativo de seguridad por la zona para tratar de localizar al sujeto causante, sin embargo, no lograron encontrarlo.

Junto a Maya se quedó su hermano, otro perro de la misma camada que se negaba a abandonar el lugar.

"La verdad a mí no me. tocó mirar quién fue, pero hubo una persona que sí miró a un chico que iba pasando con vestimenta negra y sólo savó el arma y la detonó", explicó Mayela Cárdenas, dueña de la perra.

Continúan agresiones hacia perros en Jalisco

El último caso de maltrato animal reportado en el estado de Jalisco, ocurrió en Tlajomulco, cuando la perra, llamada Vaquita, fue amarrada y arrastrada por una motocicleta.

La perra estaba embarazada y perdió a sus crías, sin embargo, ella logró sobrevivir y fue atendida por veterinarios y pronto será dada en adopción.

Acerca de la persona responsable de esta agresión, todavía no se ha informado su detención, pero ya fue interpuesta una denuncia ante la Fiscalía de Jalisco.