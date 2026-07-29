Seguridad

Hombre Mata a Perra de un Disparo en Tlaquepaque y Escapa

Un hombre mató de un disparo a una perra que se encontraba con su dueña en una plazoleta de la colonia Miravalle, del municipio de Tlaquepaque

Plazoleta de MiravalleUna perra fue asesinada de un disparo en Tlaquepaque. Foto: N+

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Tragedia en Miravalle: Maya, una perra, fue asesinada a tiros. Las autoridades investigan, pero el agresor sigue libre. Conoce más sobre este impactante caso.

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