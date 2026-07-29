Homicidios

Hallan a un Hombre Sin Vida con Huellas de Violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua

Un hombre fue localizado sin vida con heridas de bala y aparentes huellas de violencia en la colonia Ampliación Fronteriza, en las inmediaciones del Periférico Camino Real.

El cuerpo se encontraba en la entrada del túnel ubicado sobre el Periférico Camino Real.El cuerpo se encontraba en la entrada del túnel ubicado sobre el Periférico Camino Real. Foto: N+

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Descubren cuerpo de un hombre con huellas de violencia en Ciudad Juárez. La víctima estaba en el Periférico Camino Real, con lesiones de bala. La investigación sigue en curso.

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