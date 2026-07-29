Hallan a un Hombre Sin Vida con Huellas de Violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua

Un hombre fue localizado sin vida la mañana de este miércoles en una zona de difícil acceso de la colonia Ampliación Fronteriza, en Ciudad Juárez. La víctima presentaba heridas producidas por proyectil de arma de fuego, además de aparentes huellas de violencia.

El hallazgo ocurrió en la entrada del túnel ubicado sobre el Periférico Camino Real, en el cruce con la calle Navojoa, cerca de un arroyo y a escasos metros de la vialidad.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, el hecho fue reportado por un ciudadano a través del número de emergencias 911, lo que movilizó a elementos policiacos hasta el lugar.

Al arribar, los agentes localizaron a un hombre tendido boca arriba, sin playera y sin calzado. La víctima vestía un pantalón de mezclilla azul deslavado y un cinturón de color negro.

Autoridades investigan el hallazgo en la colonia Ampliación Fronteriza

De manera preliminar, las autoridades informaron que el hombre presentaba lesiones visibles por arma de fuego y que sus muñecas aparentemente estaban atadas, por lo que también se observaron indicios de violencia en el cuerpo.

Tras confirmar el hallazgo, la zona fue acordonada para preservar la escena, mientras peritos y agentes investigadores realizaron el procesamiento del lugar y el levantamiento de evidencias.

Será la autoridad ministerial la encargada de continuar con las investigaciones para establecer la identidad de la víctima, esclarecer las circunstancias del crimen y determinar la responsabilidad de quien o quienes resulten involucrados.