Homicidios

Hombre es Hallado Sin Vida en Terreno Baldío en Veracruz; No Llevaba Playera ni Zapatos

La mañana de este jueves, fue hallado un hombre sin vida en un terreno baldío de la colonia Formando Hogar en la ciudad de Veracruz; no portaba playera, ni zapatos.

Hallan cuerpo de hombre en terreno baldío de VeracruzLa zona donde fue encontrado el hombre fue acordonada para las investigaciones. Foto: Manuel Monroy

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Un hombre fue encontrado muerto en la colonia Formando Hogar, Veracruz, sin playera ni zapatos. Las causas de su fallecimiento son un enigma. Conoce más sobre esta noticia.

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