Hombre es Hallado Sin Vida en Terreno Baldío en Veracruz; No Llevaba Playera ni Zapatos

Un hombre de aproximadamente 30 años, fue encontrado muerto la mañana de este jueves 30 de julio, en un terreno baldío de la colonia Formando Hogar, en la zona norte del municipio de Veracruz, lo que movilizó a varios elementos policiacos.

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Tras un reporte recibido al número de emergencias 911, por parte de personas que se dieron cuenta del hecho sobre la avenida Miguel Ángel de Quevedo con la calle Allende, fue como arribaron los efectivos de seguridad, quienes confirmaron que estaba el cadáver de una persona, por lo que procedieron a acordonaron el punto.

Según con datos proporcionados, el hombre estaba sin playera y sin zapatos, aunque no reportaron si mostraba huellas de violencia, por lo que se desconoce hasta el momento las causas de su fallecimiento.

Más tarde, periciales llegaron al lugar para llevar a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, mismo que fue llevado al Servicio Médico Forense de la ciudad de Boca del Río, para iniciar con el proceso de identificación, y sea reclamado por familiares.

Hallan a joven muerto dentro de su casa en Tuxpan

En la colonia Anáhuac, del puerto de Tuxpan, un joven obrero fue encontrado muerto al interior de su domicilio ubicado en la calle 24 de febrero. Elementos de la Policía del Estado, así como de la Policía Municipal, acordaron la zona y solicitaron la intervención de personal de la Fiscalía General del Estado.

Peritos Criminalistas y Policías Ministeriales realizaron las diligencias para la recolección de indicios y el traslado del cuerpo a las instalaciones del SEMEFO para establecer la causa del fallecimiento, así mismo se integra una carpeta de investigación por estos hechos.