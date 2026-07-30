Hombre es Asesinado a Balazos Junto a Altar a La Santa Muerte en Guanajuato

La tarde del pasado miércoles vecinos de la colonia Bellavista en León, reportaron a las autoridades una aparente persona sin vida.

El hombre se encontraba tirado a un costado de un reconocido altar a la Santa Muerte ubicado en la calle Belisario Dominguez entre Florencio Antillón y Anda.

Paramédicos confirmaron la muerte de la víctima

Tras la denuncia al número de emergencias 911, elementos de la Policía Municipal, arribaron al lugar para asegurarlo. ç

Foto: N+

Paramédicos que llegaron se encargaron de revisar a la víctima, quien se percataron de que presentaba impactos por arma de fuego. Por lo que solamente pudieron confirmar que el hombre ya no presentaba signos vitales, informando a las autoridades estatales.

La víctima pudo haber llegado ya herido al altar

De acuerdo a primeros reportes, se presume que el ataque pudo haber sido en otro lado y ahí llegó la víctima herido donde perdió la vida.

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La investigación se llevará a cabo por parte de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quienes recabaron distintas evidencias. El cuerpo del hombre muerto, fue levantado por integrantes del Servicio Médico Forense, quienes le practicarán la necropsia de ley.