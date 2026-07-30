Homicidios

Hombre es Asesinado a Balazos Junto a Altar a La Santa Muerte en Guanajuato

Un hombre fue encontrado sin vida y con rastros de impactos de arma de fuego a un costado de un altar a La Santa Muerte en la colonia Bellavista en León.

Encuentran a Hombre Asesinado a un Lado de un Altar a La Santa Muerte en León.Encuentran a Hombre Asesinado a un Lado de un Altar a La Santa Muerte en León. Foto N+

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Un hombre fue encontrado muerto con impactos de bala junto a un altar a la Santa Muerte en León. ¿Qué sucedió realmente? Infórmate aquí.

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