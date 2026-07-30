Pulpo Se le Pega en el Rostro a Pescador: Video del Momento que Vivió Clarence Jay Tamula

El pescador Clarence Jay Tamula vivió un incidente que se volvió viral luego de que un pulpo se le pegó en el rostro; así fue el momento en el trató de quitárselo.

En el video del momento se pude ver cómo luchaba por quitarse al pulpo recién capturado en Puerto Princesa, Palawan. El animal se aferró a su rostro y cuello mientras realizaba una jornada de pesca.

Durante varios minutos, el pescador intentó retirar los tentáculos del animal durante varios segundos, mientras se le notaba visiblemente preocupado por la fuerza con la que el pulpo se mantiene adherido.

Video muestra cómo logró liberarse del pulpo

En las imágenes se observa que Tamula forcejea para desprender al molusco de su rostro. Incluso utiliza un objeto para intentar despegar algunos de los tentáculos que permanecían sujetos a su cara y cuello.

Después de varios intentos, el pescador consigue liberarse por completo. Tras el incidente, se le ve sonriendo y posteriormente devuelve el pulpo al mar.

El video acumuló miles de reacciones en redes sociales debido a lo inusual del momento y a la fuerza con la que el animal permaneció adherido.

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