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Pulpo Se le Pega en el Rostro a Pescador: Video del Momento que Vivió Clarence Jay Tamula

El pescador Clarence Jay luchó por desprenderse al pulpo de la cara; el momento quedó captado en video

Un pulpo se quedó aferrado a la cara de un pescadorUn pescador trata de quitarse un pulpo que se le pegó en la cara. Foto: N+
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