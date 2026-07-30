¿Argentina Restringe Ingreso a Mexicanos? Toma Decisión ante Mensajes de Odio

El Gobierno de Argentina informó que el presidente Javier Milei firmó un decreto para frenar los mensajes de odio. Te decimos si se restringió el ingreso de mexicanos a ese país sudamericano.

Cabe recordar que, hace unos días, Javier Milei acusó México, Brasil y el Partido Demócrata de Estados Unidos de orquestar una campaña de desprestigio contra Argentina. El presidente argentino aseguró en una entrevista que el objetivo es menospreciar los supuestos logros de su gobierno.

Además, el propio Gobierno argentino denunció una supuesta "campaña anti-Argentina" tras las críticas formuladas por las redes sociales tras la final del Mundial 2026, en el que Argentina perdió contra España.

¿Argentina restringe ingreso a mexicanos?

El decreto, publicado este jueves en el Boletín Oficial, modifica la Ley de Migraciones e incorpora nuevas causas para denegar el ingreso al territorio argentino y cancelar residencias ya otorgadas.

El decreto de Javier Milei incorpora como causal de prohibición de ingreso y de expulsión del territorio nacional a todo extranjero, lo que incluye a mexicanos, que:

Dirijan o inciten mensajes de odio, discriminación y/o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por razón de su nacionalidad.

Así como el ultraje a los símbolos patrios.

Esto, señala el gobierno de Milei, "frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos".

"El Gobierno Nacional reafirma que la defensa de la Nación de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien Ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país".

Con información de N+ y EFE

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