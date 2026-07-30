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¿Argentina Restringe Ingreso a Mexicanos? Toma Decisión ante Mensajes de Odio

Te decimos si se restringe el ingreso de mexicanos a Argentina, luego de un decreto de Milei para frenar los mensajes de odio

Javier Milei, presidente de ArgentinaJavier Milei, presidente de Argentina. Foto: Reuters | Archivo

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Milei firma decreto contra mensajes de odio: ¿afecta a mexicanos? Conoce cómo esta decisión impacta el ingreso a Argentina.

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