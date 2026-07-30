Internacional

Estados Unidos e Irán Intercambian Nuevos Ataques con Misiles e Implican a Más Países

La última ofensiva se produjo después de que el gobierno de Donald Trump se asociara con Arabia Saudí para atacar a milicias respaldadas en Irak

IránPakistán, que había ayudado a negociar un acuerdo provisional para poner fin a la guerra, dijo que los esfuerzos diplomáticos continuaban. Foto: Reuters.

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La tensión entre EE.UU. e Irán crece con nuevos ataques. Jordania intercepta misiles, Kuwait reporta un muerto. ¿Podrá la diplomacia detener la escalada?

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