Trump Ordena Detener Bombardeos Contra Irán Para Negociar Acuerdo
Trump ordenó detener bombardeos contra Irán para negociar, aunque dio versiones distintas a Axios y Reuters sobre cuánto tiempo dará a la diplomacia
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Trump ordenó detener bombardeos contra Irán para negociar, aunque dio versiones distintas a Axios y Reuters sobre cuánto tiempo dará a la diplomacia
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Estados Unidos suspendió los ataques militares contra Irán con el objetivo de abrir una negociación que ponga fin al conflicto, aunque el presidente Donald Trump advirtió que la ofensiva se reanudará si las conversaciones no prosperan.
La decisión se tomó el viernes pasado, luego de la decimotercera jornada consecutiva de bombardeos desde la ruptura de la tregua pactada en junio.
Según declaraciones del mandatario al diario digital Axios:
"Estamos en conversaciones muy profundas con Irán. Si no dan resultado, volveremos a las acciones militares contundentes".
Cuestionado por Axios sobre cuánto tiempo está dispuesto a invertir en la vía diplomática, el presidente fue tajante.
"No mucho tiempo. O avanzan rápido o no avanzan", respondió.
Sin embargo, según Reuters, el mismo lunes Trump ofreció a periodistas una versión distinta sobre los plazos.
A bordo del Air Force One, con rumbo a Míchigan, el mandatario afirmó que cuenta con "tiempo de sobra" para resolver el tema con Irán y aseguró que las conversaciones con ese país son "buenas" por el momento. Agregó que hay "muchas posibilidades" de que se concrete un acuerdo.
Trump explicó, de acuerdo con lo publicado por Axios, que la pausa en los ataques respondió a una petición directa de sus aliados en Oriente Medio, quienes actúan como mediadores en el conflicto y le pidieron no disparar contra la República Islámica.
El anuncio antecede al encuentro que Trump sostendrá este martes con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien viajará a Washington para asistir al funeral del senador republicano Lindsey Graham. El mandatario adelantó que abordará con Netanyahu su postura sobre el papel de Estados Unidos frente al programa nuclear iraní, argumentando que sin su presidencia en la Casa Blanca, Irán ya contaría con armas nucleares e Israel habría sido atacado.
Por separado, según Reuters, Trump dijo que preguntará a Rusia sobre el suministro de imágenes satelitales para ayudar a Irán, y adelantó que planteará el tema directamente al presidente Vladimir Putin.
Trump ordenó frenar los bombardeos el viernes 24 de julio.
El jueves anterior se ejecutó la última ronda de ataques, jornada 13 consecutiva.
A Axios dijo que no dará "mucho tiempo" a la diplomacia; a Reuters dijo tener "tiempo de sobra".
Netanyahu llega a Washington este martes para reunirse con Trump y asistir al funeral de Lindsey Graham.
Trump planea consultar a Putin sobre imágenes satelitales relacionadas con Irán.
CT