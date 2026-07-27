Internacional

Trump Ordena Detener Bombardeos Contra Irán Para Negociar Acuerdo

Trump ordenó detener bombardeos contra Irán para negociar, aunque dio versiones distintas a Axios y Reuters sobre cuánto tiempo dará a la diplomacia

Trump Ordena Detener Bombardeos Contra Irán Para Negociar AcuerdoEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas a bordo del Air Force One en ruta a Michigan, EUA, el 27 de julio de 2026. Foto: Reuters

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