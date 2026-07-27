Trump Ordena Detener Bombardeos Contra Irán Para Negociar Acuerdo

Estados Unidos suspendió los ataques militares contra Irán con el objetivo de abrir una negociación que ponga fin al conflicto, aunque el presidente Donald Trump advirtió que la ofensiva se reanudará si las conversaciones no prosperan.

La decisión se tomó el viernes pasado, luego de la decimotercera jornada consecutiva de bombardeos desde la ruptura de la tregua pactada en junio.

Según declaraciones del mandatario al diario digital Axios:

"Estamos en conversaciones muy profundas con Irán. Si no dan resultado, volveremos a las acciones militares contundentes".