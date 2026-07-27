Abandonan a Niño en Tienda Comercial en Veracruz: El Padre le Prometió un Regalo y se Fue

En Coatzacoalcos, al sur de la entidad veracruzana durante la mañana de este lunes 27 de julio, se brindó información relacionada a un menor identificado como Liam, el cual fue encontrado sin la compañía o supervisió de una persona adulta. El hallazgo tuvo lugar frente a una tienda de conveniencia ubicada en el cruce de las avenidas Juan Escutia y Avenida Dos.

Testigos que encontraron al menor en el lugar, señalaron que el menor se encontraba sin supervisión de algún adulto y que al acercarse a él para brindarle el apoyo correspondiente, señaló que su padre lo había dejado en este sitio con la promesa de volver a recogerlo, incluso de comprarle un obsequio al menor, cuestión que no sucedió, según lo asentado en el reporte de los hechos.

Autoridades resguardan a menor abandonado en el sur de Veracruz

Tras el reporte correspondiente realizado por los ciudadanos que descubrieron al menor a las, fueron las propias autoridades quien se encargaron de confirmar que el menor fue asegurado y quedó bajo resguardo en tanto se define su situación. También se informó que su caso es atendido por la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Según los datos recabados indican que el menor de edad logró ser identificado con el nombre de Liam, el cual fue encontrado solo frente a una tienda de conveniencia ubicada en el cruce de las avenidas Juan Escutia y Avenida Dos en Coatzacoalcos al sur de la entidad veracruzana.

De acuerdo con las personas que lo auxiliaron, el niño señaló que su padre lo dejó en ese lugar y le habría prometido comprarle un regalo, pero el padre desapareció del lugar y no volvió por el menor abandonándolo fuera del establecimiento comercial.