Seguridad

Abandonan a Niño en Tienda Comercial en Veracruz: El Padre le Prometió un Regalo y se Fue

En el sur de la entidad las autoridades informaron sobre el aseguramiento y resguardo de un menor el cual fue abandonado por su padre frente a una tienda de conveniencia.

El menor fue hallado solo frente a una tienda en Coatzacoalcos. Su padre le prometió un regalo y lo abandonóEl menor fue hallado solo frente a una tienda en Coatzacoalcos. Su padre le prometió un regalo y lo abandonó. Foto: DIF Coatzacoalcos

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Impactante en Coatzacoalcos: un niño fue abandonado por su padre frente a una tienda. Las autoridades ya lo resguardan mientras investigan el caso.

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