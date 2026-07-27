Video del Fuerte Tornado en Appleton, Wisconsin: Imágenes de los Daños y Tamaño del Fenómeno

Un tornado tocó tierra la tarde de este lunes en Appleton, Wisconsin, y provocó daños materiales visibles en videos difundidos por redes sociales y medios locales.

Las imágenes muestran el fenómeno desde su formación hasta su paso por una autopista y que la dejó cubierta de escombros.

Así se ve el tornado momentos antes de tocar tierra en Appleton

El primer video muestra una toma lejana del horizonte, bajo un cielo cubierto por nubes de tormenta de color gris oscuro. Detrás de una nave industrial de gran tamaño y de un conjunto de torres de iluminación y postes perimetrales, se distingue la silueta vertical de un tornado en formación que ya toca tierra y se desplaza lentamente.

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La autopista quedó cubierta de escombros tras el paso del tornado

Un segundo video, grabado desde el interior de un vehículo en movimiento, registra el avance por una autopista en medio de lluvia torrencial y vientos fuertes que reducen la visibilidad casi a cero.

La vía aparece cubierta de escombros y láminas metálicas retorcidas, provenientes de techos y naves industriales destruidas. Conforme el auto avanza, se observan varios vehículos accidentados y aplastados por estructuras colapsadas, entre ellos uno blanco con el medallón posterior destrozado y una camioneta atrapada bajo grandes capas de metal.

A la altura de un letrero hacia Midway Rd, un remolque de gran tamaño aparece volcado sobre su costado, junto a una camioneta roja.

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Fox weather rastreó la trayectoria del tornado en tiempo real

Un meteorólogo de Fox Weather en estudio analizó los mapas de radar interactivos que muestran la trayectoria de un tornado confirmado en Wisconsin, en zonas cercanas a Appleton, Neenah, Stockbridge y el condado de Calumet.

Con herramientas de rastreo de escombros y de velocidad del viento, el presentador ubicó el desplazamiento del fenómeno hacia el sureste a una velocidad aproximada de 40 mph, advirtió sobre la caída de granizo de gran tamaño y pidió a la población de la zona buscar refugio de inmediato.

Lo que muestran los videos del tornado en Wisconsin

El tornado se formó cerca de una nave industrial y avanzó lentamente antes de tocar tierra.

Una autopista quedó cubierta de láminas metálicas, vehículos aplastados y un remolque volcado cerca de Midway Rd.

Fox Weather confirmó el tornado en zonas cercanas a Appleton, Neenah, Stockbridge y el condado de Calumet.

El fenómeno avanzaba hacia el sureste a una velocidad aproximada de 40 mph.

El canal advirtió sobre granizo de gran tamaño y pidió a la población buscar refugio.

Los avisos de tornado vigentes para Appleton y sus alrededores

El Servicio Meteorológico Nacional, a través de su oficina en Green Bay, emitió un aviso de tornado con vigencia hasta las 12:45 de la tarde de este lunes para Appleton, Neenah, Sherwood, Harrison, Stockbridge, Chilton, Kiel y Brothertown, con posible caída de granizo del tamaño de una manzana grande y una exposición estimada de 222,581 habitantes, 78 escuelas y cinco hospitales.

Un segundo aviso, vigente hasta la 1:00 de la tarde, cubrió un área más al sur que incluye Winnebago, Oshkosh, Black Wolf y Brothertown, sin pronóstico de granizo, con 77,064 habitantes, 30 escuelas y un hospital dentro de la zona de riesgo.