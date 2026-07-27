Internacional

Video del Fuerte Tornado en Appleton, Wisconsin: Imágenes de los Daños y Tamaño del Fenómeno

Videos de redes sociales y medios locales muestran el momento en que un tornado tocó tierra en Appleton, Wisconsin, y el rastro de daños que dejó a su paso

Video del Fuerte Tornado en Appleton, Wisconsin: Imágenes de los Daños y Tamaño del FenómenoAutopista en Appleton, Wisconsin, cubierta de láminas metálicas y vehículos aplastados tras el paso del tornado. Foto: X / @meganjrenee

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