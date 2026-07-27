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Detienen a Sospechoso de Tiroteo que Dejó 3 Muertos en Feria Gastronómica en Seattle

Los investigadores creen que los dos tiradores se estaban disparando entre sí e hirieron a más víctimas en las inmediaciones

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Reportan Tiroteo en Seattle Center, Estados Unidos; Hay Varios Heridos

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Tragedia en Seattle: 3 muertos y 4 heridos tras tiroteo en feria gastronómica. La policía detiene a un sospechoso y continúa la búsqueda del segundo. Conoce más detalles.

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