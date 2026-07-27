Tiroteo Cerca de la Space Needle Deja Dos Muertos y Cinco Heridos en Seattle

Varias personas fueron baleadas la tarde de este domingo en las inmediaciones de la Space Needle, dentro del complejo Seattle Center, en Estados Unidos, de acuerdo con información preliminar difundida por las autoridades locales.

El Departamento de Bomberos de Seattle confirmó que dos personas murieron a consecuencia del tiroteo. Además, informó que otras cinco personas resultaron heridas y recibieron atención médica.

Entre los lesionados se encuentran una mujer de 40 años con heridas leves; una mujer de 39 años, un niño de 2 años, un hombre de 23 años y una mujer de 56 años, quienes fueron trasladados a hospitales y se reportan en condición estable.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.

Balacera en medio de festival

Medios locales reportaron que el tiroteo ocurrió cerca de las 18:00 horas del Pacífico de Estados Unidos (01:00 GMT) en la zona del Seattle Center, un espacio turístico y cultural en el que se ubica la Aguja Espacial, la torre más emblemática de la ciudad.

La balacera sucedió mientras el lugar acogía el festival Bite of Seattle, con más de trescientos puestos de comida y artículos promocionales, uno de los eventos públicos más grandes de la ciudad.

Estados Unidos ha registrado este año 268 tiroteos masivos, que han involucrado a cuatro víctimas o más sin contar al atacante, de acuerdo con el conteo de la organización civil Gun Violence Archive