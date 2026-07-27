Internacional

Tiroteo Cerca de la Space Needle Deja Dos Muertos y Cinco Heridos en Seattle

La policía investiga un ataque armado ocurrido en Seattle Center y pidió a la población mantenerse alejada de la zona mientras continúa el operativo.

Se registra tiroteo en Seattle. Foto: AFP | IlustrativaSe registra tiroteo en Seattle. Foto: AFP | Ilustrativa

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+