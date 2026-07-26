Internacional

ICE Deporta a Exugador de la NFL Nacido en Kenia por Quedarse en EUA Tras el Fin de su Carrera

Daniel Odongo, exjugador de la NFL, fue deportado luego de permanecer en el país más tiempo del permitido por su visa, que expiró en 2016, señaló ICE.

ICE deporta a Daniel Adongo, jugador de NFL nacido en KeniaDaniel Adongo, jugador de Indianapolis Colts en 2015. Foto: Getty Images
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