ICE Deporta a Exugador de la NFL Nacido en Kenia por Quedarse en EUA Tras el Fin de su Carrera

El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos anunció la deportación del primer jugador de fútbol americano de la NFL nacido en Kenia, Daniel Ogama Adongo, por quedarse en el país tras el fin de su carrera deportiva y por sus antecedentes criminales.

La agencia federal aseguró -en un comunicado- que el keniano, quien jugó como apoyador de los Colts de Indianápolis de 2013 a 2015, se quedó en Estados Unidos tras el vencimiento de su visa en 2016, por lo que su deportación se concretó el lunes pasado.

Daniel Adongo fue detenido en "múltiples ocasiones", afirma ICE

ICE también afirmó que la policía de Indiana arrestó a Adongo en "múltiples ocasiones" durante los últimos nueve años, por delitos como intimidación grave, agresión y alteración del orden público, además de recibir una condena a casi un año de cárcel por daños a propiedad privada en 2020.

En el comunicado, ICE afirma que sus cargos penales más recientes se rigen por la Ley Laken Riley, que exige la detención, sin fianza, de migrantes sin documentación regular por ciertos delitos.

El proyecto de ley se presentó tras el asesinato de Laken Riley a manos de un migrante iregular que previamente había sido multado por hurto en el campus de la Universidad de Georgia en Athens, Georgia. El presidente Trump promulgó la ley el 29 de enero de 2025.

Un juez de inmigración del Departamento de Justicia ordenó su deportación para el 23 de marzo de 2026, y el ICE lo deportó el pasado 20 de junio.