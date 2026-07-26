Internacional

Atentado con Vehículo en Berlín: Abaten al Atacante Que Arrolló a Multitud en Pride Alemán

Autoridades alemanas abatieron al atacante que embistió con una camioneta a una multitud cerca del Pride de Berlín, donde murió una persona y 29 resultaron heridas

Atentado con Vehículo en Berlín: Abaten al Atacante Que Arrolló a Multitud en Pride AlemánVarias personas marchan hacia la Puerta de Brandeburgo tras un servicio conmemorativo en la iglesia de Santa María, después de un trágico accidente en el que un vehículo arrolló a una multitud cerca del desfile anual del Orgullo de Christopher Street en Berlín el sábado por la noche. Foto: Reuters / Archivo

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