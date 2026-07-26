Atentado con Vehículo en Berlín: Abaten al Atacante Que Arrolló a Multitud en Pride Alemán

Las autoridades alemanas abatieron al hombre señalado de conducir una camioneta contra una multitud cerca del festival del Orgullo de Berlín, un ataque que dejó una persona muerta y 29 heridas y que fue calificado como un posible atentado de corte islamista.

El atacante había sido identificado como Abdul Ballout, ciudadano alemán de raíces libanesas, contra quien se había emitido una ficha de búsqueda por considerarlo armado y peligroso.

Los fiscales de Berlín señalaron que Ballout había intentado en el pasado unirse al grupo militante Estado Islámico.

Lo que se sabe hasta ahora del ataque en el Tiergarten

Una camioneta blanca ingresó al parque Tiergarten alrededor de las 22:00 horas y embistió a varias personas antes de chocar contra un árbol.

El ataque ocurrió a unos cientos de metros del cierre oficial del festival del Orgullo, cerca de la Puerta de Brandeburgo.

Una mujer murió; tres personas presentaron lesiones que ponían en riesgo su vida y otras ocho resultaron con heridas graves.

La fiesta de cierre fue cancelada alrededor de las 22:15 horas y se pidió a la gente evitar la zona del parque.

Ballout había sido condenado en mayo por preparar un acto violento grave contra el Estado y por publicar propaganda del Estado Islámico en Instagram.

Un pasado con antecedentes de extremismo islamista

Según los fiscales de Berlín, Ballout viajó a Líbano en 2025 con la intención de llegar a Siria para unirse al Estado Islámico. Ahí estableció contacto con varias personas que, según los fiscales, eran o él creía que eran miembros del grupo militante. Fue arrestado en Líbano el año pasado y sentenciado por un tribunal militar a tres meses de prisión por delitos que incluyen incitación al conflicto religioso y sectario.

Ballout regresó a Alemania tras cumplir su condena, donde fue detenido en el aeropuerto de Berlín. En mayo, un tribunal de menores en Berlín lo declaró culpable de preparar un acto grave de violencia que pone en riesgo al Estado, además de publicar propaganda del Estado Islámico en su cuenta de Instagram, entre otros cargos. El tribunal le impuso una sentencia suspendida de un año y diez meses en un centro de detención juvenil, decisión que la fiscalía de Berlín había apelado. Ballout fue liberado en espera de esa apelación.

El ataque y la reacción de la comunidad LGBTQ+

De acuerdo con información de la agencia Associated Press, el festival del Orgullo de Berlín, conocido como Christopher Street Day, es una de las celebraciones LGBTQ+ más grandes de Europa y este año incluyó un desfile de unas 80 carrozas por el centro de la ciudad. La violencia no ocurrió durante el desfile ni en su ruta, sino en un sendero del Tiergarten, a cierta distancia de la fiesta de cierre.

Cientos de personas se congregaron el domingo en un memorial junto a la Puerta de Brandeburgo, donde dejaron flores, veladoras, banderas del arcoíris y carteles hechos a mano, entre ellos uno que decía: "lo único más poderoso que el odio es el amor".

Ashley Jump, residente del Reino Unido de 26 años que había viajado a Berlín para el desfile del sábado pero se retiró de la celebración antes del ataque, regresó al día siguiente para dejar flores en el lugar:

"Nunca podrán borrarnos, nunca desapareceremos. Mientras la humanidad ha existido, hemos existido. Y mientras la humanidad exista, existiremos. No seremos eliminados".

Berlín, con antecedentes de ataques de extremismo islamista

La ciudad ya había registrado ataques de este tipo antes. En diciembre de 2016, un solicitante de asilo rechazado de origen tunecino embistió con un camión robado un mercado navideño, matando a 13 personas e hiriendo a decenas más; fue abatido días después en un tiroteo en Italia. En febrero del año pasado, un turista español fue apuñalado y herido de gravedad en el Memorial del Holocausto de Berlín; un hombre sirio fue condenado en marzo y sentenciado a 13 años de prisión.

Las autoridades habían anticipado que las medidas de seguridad en otros eventos masivos del país, incluidos otros festivales del Orgullo, serían revisadas y, de ser necesario, reforzadas de manera significativa, ante la posibilidad de ataques imitadores.

CT