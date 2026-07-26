Internacional

Irán Acusa a Zelenski de Atacar Buque y Matar a Marinero; Prometen Respuesta

El canciller iraní denunció que Ucrania atacó un buque comercial y mató a un marinero, y advirtió que el hecho no quedará sin respuesta

Irán Acusa a Zelenski de Atacar Buque y Matar a Marinero; Prometen RespuestaEl presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy observa durante la Cumbre de Líderes del G7 en Kananaskis, Alberta, Canadá, el 17 de junio de 2025. Foto: Reuters / Archivo

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