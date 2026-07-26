Irán Acusa a Zelenski de Atacar Buque y Matar a Marinero; Prometen Respuesta

El canciller de Irán, Seyed Abbas Araghchi, denunció este domingo que Ucrania atacó un buque comercial iraní y provocó la muerte de un marinero, en un mensaje difundido en su cuenta.

El funcionario calificó el hecho como una violación a la Carta de la ONU y aseguró que ya notificó lo ocurrido a la Alta Representante de la Unión Europea y al canciller de Rusia.

La denuncia se conoce en medio de una tregua frágil entre Irán y Estados Unidos, luego de casi dos semanas de ataques en el estrecho de Ormuz.

La acusación de Araghchi contra Zelenski

El canciller iraní atribuyó el ataque al mandatario ucraniano y lo enmarcó como una maniobra impulsada por Israel para involucrar a Europa en el conflicto:

"Zelenski ha atacado un buque comercial iraní, matando a un marinero. Una flagrante violación de la Carta de la ONU hecha a instancias de Israel para arrastrar a Europa a su guerra".