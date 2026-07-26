Irán Acusa a Zelenski de Atacar Buque y Matar a Marinero; Prometen Respuesta
El canciller iraní denunció que Ucrania atacó un buque comercial y mató a un marinero, y advirtió que el hecho no quedará sin respuesta
Escucha este artículo
El canciller iraní denunció que Ucrania atacó un buque comercial y mató a un marinero, y advirtió que el hecho no quedará sin respuesta
Escucha este artículo
El canciller de Irán, Seyed Abbas Araghchi, denunció este domingo que Ucrania atacó un buque comercial iraní y provocó la muerte de un marinero, en un mensaje difundido en su cuenta.
El funcionario calificó el hecho como una violación a la Carta de la ONU y aseguró que ya notificó lo ocurrido a la Alta Representante de la Unión Europea y al canciller de Rusia.
La denuncia se conoce en medio de una tregua frágil entre Irán y Estados Unidos, luego de casi dos semanas de ataques en el estrecho de Ormuz.
El canciller iraní atribuyó el ataque al mandatario ucraniano y lo enmarcó como una maniobra impulsada por Israel para involucrar a Europa en el conflicto:
"Zelenski ha atacado un buque comercial iraní, matando a un marinero. Una flagrante violación de la Carta de la ONU hecha a instancias de Israel para arrastrar a Europa a su guerra".
Araghchi señaló que informó del incidente a la Alta Representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, y al ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y adelantó que Irán no dejará el hecho sin consecuencias:
"En llamadas con la Alta Representante de la UE Kallas y el ministro de Exteriores Lavrov, dejé claro que lo que hizo el gorra en Kyiv NO PUEDE QUEDAR SIN RESPUESTA".
Zelenskyy has attacked an Iranian commercial vessel, killing a sailor. A blatant UN Charter violation done at Israel's behest to drag Europe into its war.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 26, 2026
In calls with EU High Rep Kallas and FM Lavrov, made clear that what the freeloader in Kyiv did CANNOT GO UNANSWERED.
Araghchi denuncia el ataque a un buque comercial iraní con un marinero muerto.
Atribuye la acción a Zelenski y responsabiliza a Israel de instigarla.
Dice haber informado del caso a Kallas (UE) y a Lavrov (Rusia).
Advierte que el hecho "no puede quedar sin respuesta".
No hay, por ahora, reacción de Ucrania ni de Israel sobre la denuncia.
La denuncia se suma a un escenario regional ya tenso. Estados Unidos pausó por segundo día consecutivo sus ataques contra Irán, y Teherán afirmó haber hecho lo mismo, mientras se mantienen los esfuerzos por retomar negociaciones. La pausa llega después de casi dos semanas de bombardeos estadounidenses contra zonas costeras e infraestructura iraní, en respuesta a disparos de Irán contra barcos en el estrecho de Ormuz.
Un funcionario regional involucrado en la mediación describió la pausa como una "señal positiva que ayuda a los esfuerzos para desescalar", y explicó que ambos países buscan volver al acuerdo provisional de alto el fuego firmado a mediados de junio, cuyo punto central es que Irán gestione con menos restricciones el tránsito de barcos por el estrecho de Ormuz.
El ejército estadounidense reportó que su bloqueo naval contra Irán continúa, con una docena de barcos comerciales redirigidos, dos inutilizados y dos abordados. Irán, por su parte, dijo seguir en conversaciones con Omán sobre el paso seguro de embarcaciones por el mismo estrecho.
En paralelo, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu tiene previsto reunirse con el presidente Donald Trump en Washington el martes. Netanyahu dijo respaldar "plenamente" los esfuerzos de Trump para presionar a Irán sobre su programa nuclear, y advirtió que un nuevo ataque iraní contra Israel, directo o a través de aliados, "cometerá un terrible error".
CT