Accidentes

Muere Mujer Atropellada por Conductor en Presunto Estado de Ebriedad en Santa Catarina, NL

La mujer se encontraba con su esposo en el camellón central de la avenida Cuauhtémoc, cuando fue impactada por el conductor que conducía en presunto estado de ebriedad

Detienen a conductor tras atropellas a mujer en Santa CatarinaEl conductor fue detenido tras atropellar a la mujer. Foto: N+

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Muere mujer en Santa Catarina tras ser atropellada por un conductor presuntamente ebrio. ¿Qué sucedió en la avenida Cuauhtémoc? Infórmate sobre este caso que ha generado indignación.

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