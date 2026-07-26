Muere Mujer Atropellada por Conductor en Presunto Estado de Ebriedad en Santa Catarina, NL

Una mujer perdió la vida luego de ser atropellada por el conductor de un auto, que manejaba en presunto estado de ebriedad, durante la mañana de este domingo 26 de julio en la avenida Cuauhtémoc, en la colonia Los Portales del municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

La víctima fue identificada como Carla María Calvillo Ramírez de 40 años de edad, quien iba acompañada de su esposo cuando ocurrió el accidente. El presunto responsable del atropello conducía un auto color gris y fue identificado como André Miguel de 27 años de edad, quien presuntamente conducía en presunto estado de ebriedad.

El hecho movilizó a los cuerpos de emergencia y a los elementos de la Policía de Santa Catarina, quienes arribaron al sitio, acordonaron el área y confirmaron la muerte de la mujer en el lugar. Posteriormente, detuvieron al conductor para ser investigado y deslindar responsabilidades.

¿Cómo ocurrió el atropello de la mujer en Santa Catarina?

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer iba caminando junto a su esposo, se detuvieron en el camellón centra que divide ambos sentidos de la avenida Cuauhtémoc y es en ese momento donde fue atropellada por el conductor de 27 años de edad, quien presuntamente perdió el control del auto, derribó una luminaria y posteriormente impactó a la víctima.

El cuerpo de la mujer salió proyectado aproximadamente entre 15 y 20 metros de distancia de donde ocurrió el atropello. Elementos de Movilidad del municipio de Santa Catarina, Protección Civil de Nuevo León y detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) llegaron al lugar para iniciar las indagatorias correspondientes y deslindar responsabilidades.

Con información de Alexis Lozano | N+

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