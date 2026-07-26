Accidentes

Choque de Transporte Público y Camioneta de la Policía Estatal Deja Varios Heridos en Puebla

Paramédicos acudieron a la 14 Oriente del Barrio El Alto en la ciudad de Puebla para brindar auxilio a los afectados.

La unidad oficial impactó de costado a la de transporte público.Foto: Callejero Noticias

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Urgente: Accidente en Puebla entre transporte público y Policía Estatal. Se reportan heridos y cierre parcial del cruce. Sigue la noticia en desarrollo.

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