Choque de Transporte Público y Camioneta de la Policía Estatal Deja Varios Heridos en Puebla

En la calle 14 Oriente y 18 Norte, chocaron una unidad de la Ruta 23A y un vehículo de las Fuerzas Especiales de la Policía Estatal, la mañana de este domingo 26 de julio en la ciudad de Puebla.

El impacto entre la unidad de transporte público con pasajeros y la unidad oficial, se derivó de que uno de los dos conductores no respetó la luz roja del semáforo en el Barrio El Alto.

Chocan Ruta 23A y unidad de las Fuerzas Especiales en el Barrio El Alto en Puebla

Personal de los cuerpos de emergencia atiende a personas lesionadas por el percance vial, y se reporta cierre parcial en el cruce. Debido al impacto, la unidad colectiva salió proyectada hacia la esquina donde se encuentra la base del semáforo.

Hasta el momento no se ha informado sobre la cantidad de lesionados ni la gravedad de las heridas.

Con información de N+

JAPR