Se Registra Fuerte Operativo Terrestre y Aéreo en Zapopan; Esto Sabemos

Un fuerte operativo de seguridad, encabezado por elementos de la Secretaría de Marina, se registra la mañana de este 26 de julio en la colonia Mirador del Sol, en el municipio de Zapopan.

Decenas de unidades de seguridad mantienen resguardada la zona en los alrededores del cruce de las calles Helios y Chichén Itzá, con un perímetro de aproximadamente dos cuadras a la redonda.

El acceso al área permanece restringido y, de acuerdo con la información disponible hasta el momento, únicamente se permite el ingreso a los vecinos de la zona.

También participan agentes investigadores

Además del despliegue terrestre, un helicóptero de la Marina sobrevuela el área desde hace más de una hora, como parte del operativo que se mantiene en el sector.

De manera preliminar, trascendió que las autoridades realizan un cateo en un domicilio de la zona. En el lugar también se observó el ingreso de agentes investigadores estatales y federales.

Hasta el momento, no se han dado a conocer de manera oficial mayores detalles sobre el motivo del operativo ni sobre el resultado del posible cateo. Se espera que las autoridades proporcionen información conforme avance la intervención.