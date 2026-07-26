Seguridad

Se Registra Fuerte Operativo Terrestre y Aéreo en Zapopan; Esto Sabemos

Elementos de la Marina mantienen un despliegue de seguridad en la colonia Mirador del Sol, donde el acceso permanece restringido y un helicóptero sobrevuela la zona

Operativo MarinaSe registró un fuerte operativo terrestre y aéreo en Zapopan. Foto: N+

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Zapopan bajo vigilancia: Marina y agentes investigadores en operativo en Mirador del Sol. Helicóptero y cateo en curso. Detalles aún por confirmar.

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