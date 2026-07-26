Motociclista de 16 Años es Baleado en Zapopan; su Madre lo Salva Llevándolo al Hospital

Un joven de 16 años recibió un balazo en el pecho mientras circulaba a bordo de su motocicleta en la colonia La Martinica, del municipio de Zapopan, y su madre lo trasladó a recibir atención médica.

Los hechos ocurrieron después de que el adolescente regresaba a su casa, ubicada en la calla Hidalgo, a su cruce con la calle Morelos, después de cortarse el pelo, cuando al ir circulando en la moto, dos sujetos lo alcanzaron y le dispararon para después escapar a toda velocidad.

¿Cuál es el estado de salud del menor baleado?

El joven fue auxiliado por su madre, quien lo llevó hasta las inmediaciones de la Cruz Verde Norte, en Zapopan, donde los paramédicos le informaron que la herida no ponía en riesgo su vida, sin embargo, la mantuvieron bajo observación durante la madrugada de este 26 de julio.

Elementos de la Comisaría de Zapopan llegaron hasta el lugar de la agresión para intentar localizar indicios, así como información de posibles testigos.

Personal de la Fiscalía de Jalisco arribó al puesto de socorros para recabar la información del lesionado y comenzar con las investigaciones que los puedan acercar a los presuntos responsables de este delito.

Cabe mencionar que hasta el momento se desconoce el móvil de la agresión, además, el joven lesionado no comentó si logró reconocer a sus agresores, no obstante, se espera que las autoridades esclarezcan el caso conforme avancen las investigaciones.