Seguridad

Motociclista de 16 Años es Baleado en Zapopan; su Madre lo Salva Llevándolo al Hospital

Un joven de 16 años recibió un disparo en el pecho mientras circulaba en su motocicleta en la colonia La Martinica, en Zapopan; su madre lo llevó a un hospital

Cruz VerdeDisparan a menor de 16 años en Zapopan. Foto: N+

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Un adolescente de 16 años fue atacado a tiros en Zapopan mientras iba en moto. Su madre lo trasladó al hospital. La policía busca a los responsables.

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