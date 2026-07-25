Asesinan a Mujer de la Tercera Edad por Resistirse a un Asalto en su Tienda de El Salto, Jalisco

Una mujer de la tercera edad fue asesinada a balazos después de que intentó resistirse a un asalto en su tienda de abarrotes ubicada en la colonia Las Pintas, en el municipio de El Salto.

Se trata de Gloria, una mujer que estaba atendiendo su tienda sobre las calles San Carlos y San Alfonso el Alto. La noche del 24 de julio, testigos observaron a dos sujetos que entraron al negocio y luego de minutos, escucharon al menos 3 disparos, posteriormente, vieron cómo los agresores escaparon a bordo de una motocicleta a toda velocidad.

Cuando los vecinos entraron a la tienda, vieron a Gloria tendida sobre el piso en un charco de sangre, por lo que rápidamente solicitaron el apoyo de personal médico, quienes, a su llegada, informaron que las balas de arma de fuego dañaron órganos de la mujer, causándole la muerte inmediata.

Familiares de Gloria confirmaron su muerte entre gritos y llanto

Cabe mencionar que la señora Gloria era muy querida por sus vecinos, quienes la describieron como una mujer trabajadora y alegre; sus familiares, consternados, acudieron hasta el domicilio, y entre llantos y gritos desesperados, pudieron confirmar que había fallecido la mujer.

La zona fue acordonada por policías municipales, quienes esperaron la llegada de elementos de la Fiscalía de Jalisco para comenzar las investigaciones correspondientes.

Ninguna de las fincas aledañas a la tienda cuenta con cámaras de vigilancia que aporten datos acerca de los presuntos responsables de acabar con la vida de Gloria, mientras que los habitantes de la colonia mencionaron que los actos delictivos en la zona corresponden mayormente a asaltos.