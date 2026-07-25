Seguridad

Asesinan a Mujer de la Tercera Edad por Resistirse a un Asalto en su Tienda de El Salto, Jalisco

Una mujer de la tercera edad fue asesinada a balazos después de que se resistió a un asalto perpetuado por dos sujetos al interior de una tienda en la colonia Las Pintas, en El Salto

TiendaMujer es asesinada tras resistirse a un asalto en El Salto. Foto: N+

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Tragedia en Jalisco: Gloria, una mujer trabajadora y querida, fue asesinada en su tienda al resistir un asalto. La comunidad está en shock y exige respuestas

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