Delincuentes Roban 60 Mil Pesos en Herramientas y Objetos a Peluquero de 92 Años en Saltillo

Tras sufrir un robo por primera vez en sus 70 años de trayectoria, el peluquero Fidel Luna Bustos solicitó el apoyo de la Fiscalía General del Estado para localizar a los responsables y recuperar las herramientas que utiliza en su trabajo diario.

El propietario de una peluquería en Saltillo informó que los ladrones ingresaron al negocio tras abrir un boquete en la pared de un estacionamiento contiguo.

Del establecimiento sustrajeron máquinas para cortar cabello, tijeras, una secadora, monedas de colección, relojes, teléfonos celulares y dinero en efectivo, con un valor aproximado de 60 mil pesos.

Don Fidel, de 92 años, señaló que las autoridades ya investigan el caso y esperan obtener grabaciones de cámaras de vigilancia cercanas. Además, expresó su confianza en que sea posible recuperar parte del equipo, indispensable para continuar ofreciendo sus servicios.

Investigan robo de pensión a mujer de la tercera edad en Piedras Negras

Una mujer de la tercera edad denunció el robo de 80 mil pesos correspondientes a su pensión y acudió a la Fiscalía General del Estado para solicitar información sobre el avance de la investigación. Los hechos ocurrieron en la colonia 24 de Agosto en Piedras Negras, y hasta el momento no se había detenido a la presunta responsable.

La afectada señaló que el dinero presuntamente fue sustraído por una joven en quien tenía plena confianza, lo que además le ocasionó una afectación emocional. Ante la falta de resultados, pidió a las autoridades acelerar las investigaciones, mientras la Fiscalía informó que la carpeta del caso permanecía abierta.