Seguridad

Delincuentes Roban 60 Mil Pesos en Herramientas y Objetos a Peluquero de 92 Años en Saltillo

Hombres ingresaron al negocio para robar objetos de valor y herramientas de trabajo valuados en aproximadamente 60 mil pesos a un peluquero en Saltillo.

Delincuentes Roban 60 Mil Pesos en Herramientas y Objetos a Peluquero de 92 Años en SaltilloLos ladrones abrieron un boquete en la pared para ingresar a la peluquería. Foto: N+

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Impactante robo en Saltillo: delincuentes sustraen 60 mil pesos en herramientas a peluquero de 92 años. Fidel Luna Bustos confía en recuperar su equipo. ¿Lograrán las autoridades resolver el caso?

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