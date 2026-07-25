Salud

Confirman Primeros Casos de Gusano Barrenador en Gómez Palacio

El subsecretario de Desarrollo Rural y Ganadería de La Laguna de Durango confirmó los dos primeros casos de gusano barrenador en Gómez Palacio.

Confirman Primeros Casos de Gusano Barrenador en Gómez PalacioHasta el momento se han registrado 48 casos de gusano barrenador en Durango. Foto: N+

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¡Alerta en Gómez Palacio! Confirman los primeros casos de gusano barrenador en dos perros. Autoridades piden a ganaderos reforzar medidas de prevención. Conoce más sobre esta situación.

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