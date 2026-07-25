Confirman Primeros Casos de Gusano Barrenador en Gómez Palacio

El subsecretario de Desarrollo Rural y Ganadería de La Laguna de Durango, Joel Delgadillo Delgadillo, confirmó los dos primeros casos de gusano barrenador en Gómez Palacio. Los casos fueron detectados en dos perros de la zona urbana del municipio.

El funcionario informó que, hasta el momento, en el estado de Durango se han registrado 48 casos de gusano barrenador.

Ante esta situación, las autoridades exhortaron a los ganaderos y a los propietarios de animales de sangre caliente a reforzar las medidas de prevención, revisar constantemente las heridas de sus animales y evitar la presencia de moscas que puedan transmitir la miasis por gusano barrenador.

Fue el pasado 26 de junio cuando la Secretaría de Salud de Coahuila confirmó el primer caso de miasis causada por gusano barrenador en la entidad.

Detectaron el primer caso de gusano barrenador en un hombre en Saltillo

El paciente fue un médico veterinario de 84 años, originario de