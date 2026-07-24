Muere Hombre en Accidente Sobre la Carretera Gómez Palacio-Jiménez

La noche de este 23 de julio se registró un fatal accidente vial sobre el kilómetro 112 de la carretera Gómez Palacio-Jiménez, donde un hombre resultó lesionado y otro perdió la vida.

Al accidente acudió personal de la Fiscalía, encontrado un vehículo que se impactó en la parte trasera de un tractocamión conducido por Luis "N".

Al interior del vehículo se localizó el cuerpo sin vida de un hombre que hasta el momento, no ha sido identificado. También se encontró a Francisco Herrera de 36 años, quien viajaba en la unidad y resultó lesionado, por lo que fue trasladado al Hospital General de Gómez Palacio.

Agente del Ministerio Público arribó al lugar y tomar conocimiento de los hechos y traslado el cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense.

Accidente vial deja a mujer en estado grave en Torreón

Una mujer se encuentra grave tras un accidente vial registrado durante las primeras horas de este viernes en el cruce del Paseo Tecnológico y Valle Hondo en Torreón, donde se vieron involucrado un vehículo y una motocicleta.

De acuerdo con el peritaje, el hecho ocurrió alrededor de las 00:10 horas, cuando el conductor de un automóvil, al dar la vuelta sobre Paseo del Tecnológico, le cortó la circulación al chófer de una motocicleta que circulaba en sentido opuesto.

Tras el impacto, resultaron lesionados, el motociclista, de 23 años, quien presentó laceraciones y un hematoma en la pierna izquierda y fue trasladado a la clínica 16, y su esposa de 22.

Sufrió un traumatismo craneoencefálico y fue trasladada de urgencia al Hospital General, donde su estado de salud se reporta como grave.