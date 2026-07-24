Accidentes

Muere Hombre en Accidente Sobre la Carretera Gómez Palacio-Jiménez

Un hombre murió y uno más resultó lesionado en un accidente en la carretera Gómez Palacio-Jiménez

Muere Hombre en Accidente Sobre la Carretera Gómez Palacio-JiménezEl hombre murió después de participar en un choque entre un vehículo y un tractocamión en la carretera Gómez Palacio-Jiménez. Foto: N+

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Tragedia en la carretera Gómez Palacio-Jiménez: un hombre pierde la vida y otro resulta herido tras chocar contra un tractocamión. Conoce los detalles del accidente.

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