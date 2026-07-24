Hombre Resulta Lesionado Tras Caída de Cuatro Metros en Construcción en Monterrey

Un trabajador de la construcción resultó lesionado luego de sufrir una caída de aproximadamente cuatro metros de altura mientras realizaba labores en una obra ubicada en la colonia Brisas del Vergel, al sur de Monterrey. El accidente fue reportado alrededor de las 13:15 horas de este viernes 24 de julio, lo que movilizó a corporaciones de auxilio hacia un inmueble localizado en la zona de El Barro, sobre la calle Privada El Barro.

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Al arribar al sitio, elementos de Protección Civil de Nuevo León confirmaron que un hombre había caído mientras movía un andamio dentro de la construcción. Debido al impacto, el trabajador terminó en el domicilio contiguo al lugar donde realizaba sus actividades.

Implementan rescate de hombre con sistema de cuerdas

Las condiciones del lugar obligaron a los cuerpos de rescate a implementar un sistema de cuerdas para realizar el descenso seguro del lesionado y facilitar su extracción sin poner en riesgo al hombre. Tras ser estabilizado por los rescatistas, el hombre recibió atención prehospitalaria en el sitio antes de ser preparado para su traslado a una unidad médica.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Nuevo León, el lesionado fue identificado como Valeriano Torres, de 55 años de edad.

Luego de la valoración inicial, los paramédicos determinaron que el trabajador presentaba lesiones que hacían sospechar una fractura de cadera, por lo que fue trasladado en una ambulancia para recibir atención especializada y realizar estudios que permitieran confirmar la gravedad de las lesiones.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre su estado de salud, aunque se indicó que fue llevado a un hospital para continuar con su valoración médica. Una vez que el lesionado fue trasladado para recibir atención médica y las autoridades finalizaron las acciones de auxilio en el lugar.

Con información de Alejandro Tuexi/ Noticias N+

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