Accidentes

Hombre Resulta Lesionado Tras Caída de Cuatro Metros en Construcción en Monterrey

Un trabajador de la construcción resultó lesionado tras caer aproximadamente cuatro metros de altura mientras movía un andamio en un domicilio de la colonia Brisas del Vergel, en Monterrey.

Hombre Resulta Lesionado Tras Caída de Cuatro Metros en ConstrucciónRescatan a Obrero Tras Caer Cuatro Metros en Construcción en Monterrey. Foto: Protección Civil de NL

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Un trabajador de 55 años cae 4 metros en una construcción en Monterrey. Las autoridades sospechan fractura de cadera. Descubre cómo fue rescatado.

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