Futbol

Tras su Participación en el Mundial 2026, Katia Itzel Dirigirá el Atlante vs América Hoy

Hoy se juega uno de los partidos más esperados de la Apertura 2026 de la Liga MX: Atlante vs América, y estará encabezado por Katia Itzel tras su participación en el Mundial

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Katia Itzel hace historia tras el Mundial 2026 y dirigirá el esperado Atlante vs América en la Liga MX. No te pierdas este emocionante encuentro y el espectáculo de medio tiempo.

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