Tras su Participación en el Mundial 2026, Katia Itzel Dirigirá el Atlante vs América Hoy

El Atlante vs América se jugará esta noche a las 21:00 horas en el Estadio Banorte en la CDMX, además de generar interés entre la afición por su regreso a la Liga MX, también es uno de los juegos más esperados por la rivalidad que durante años han vivido sus seguidores.

Con motivo del partido, personal de la subsecretaría de Control de Tránsito de la SSC ya realiza labores de vialidad en las calles y avenidas aledañas, para garantizar la movilidad en la zona y orientar a los automovilistas y aficionados.

El show de medio tiempo

Además para festejar su regreso casi 20 años después, El Atlante sorprendió a sus aficionados al anunciar que habrá un espectáculo durante el medio tiempo, así como un homenaje de leyendas.

Katia Itzel, pitará encuentro Atlante vs América

La árbitra mexicana, quien se destacó en el Mundial 2026 por su participación como una de las pocas mujeres árbitras que han liderado en Copas del Mundo, volverá a brillar esta noche durante el partido de Atlante vs América, ya que dará el silbatazo de inicio.

Su nombre completo es Katia Itzel García Mendoza e hizo historia tras convertirse en la primera árbitra mexicana en un Mundial, luego de pitar el partido entre Túnez y Países Bajos.

Katia Itzel también ha hecho historia por ser una de las primeras mujeres en arbitrar partidos de la Liga MX varonil.

Además, cuenta con gafete FIFA, lo que le permite dirigir encuentros internacionales, participar en torneos de la Concacaf y en competencias organizadas por la FIFA.