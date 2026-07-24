Marc Cucurella Tiene un Hijo con Autismo: ¿Por Qué Lloró en Vivo el Jugador de España?

Marc Cucurella, campeón del mundo con la Selección de España, en los últimos días se volvió viral por haber compartido una experiencia personal acerca de su hijo con autismo, en N+ te contamos por qué lloró en vivo el jugador de España.

Durante una conversación con Pau Brunet, creador de contenido conocido como PauPautista, el lateral español habló sobre los desafíos que enfrenta su familia desde que su hijo recibió el diagnóstico de autismo.

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En la entrevista rompió en llanto al hablar de Mateo, su hijo mayor, quien fue diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

El mensaje de Marc Cucurella sobre su hijo

Cucurella explicó que los momentos más difíciles son aquellos en los que no sabe cómo ayudar a Mateo cuando atraviesa una situación complicada.

"Cuando lo veo que está mal, me hace sufrir", expresó el jugador, quien no pudo contener las lágrimas al recordar las dificultades que viven como familia.

En distintas entrevistas, el futbolista ha compartido la importancia que tiene su familia en su vida personal y profesional.

Mateo, el hijo mayor de Marc Cucurella y Claudia Rodríguez, nació en 2019 y fue diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista nivel 1 cuando tenía tres años.

El futbolista relató que tanto él como su pareja comenzaron a notar conductas diferentes desde que el niño ingresó a la escuela infantil, donde observaron que solía permanecer aislado durante las actividades con otros menores.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de México, el Trastorno del Espectro Autista es una condición del neurodesarrollo que puede afectar la comunicación, la interacción social y el comportamiento. Entre sus características pueden presentarse:

Dificultades en la interacción social.

Alteraciones en la comunicación verbal y no verbal.

Intereses restringidos o muy específicos.

Conductas repetitivas.

Diferencias en el desarrollo del lenguaje y de habilidades motoras.

FBPT