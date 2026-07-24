Futbol

Marc Cucurella Tiene un Hijo con Autismo: ¿Por Qué Lloró en Vivo el Jugador de España?

El jugador español Marc Cucurella compartió que su hijo mayor tiene autismo; por este motivo lloró en vivo

Marc CucurellaMarc Cucurella abraza a su hijo luego de ganar el Mundial con la Selección de España. Foto: AP

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