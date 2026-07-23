Futbol

¿Quién es Benji Flowers? El futbolista de Raíces Mexicanas Fichado por el Chelsea a los 15 Años

El Chelsea se anticipó al fichar al prometedor jugador juvenil Benji Flowers, procedente del FC Dallas de la Major League Soccer (MLS), cuya madre es mexicana

Benji Flowers, Joven de Raíces Mexicanas Fichará por el Chelsea Cuando Cumpla 18 AñosEl mexico-estadounidense, Benji Flowers. Foto: FC Dallas

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A sus 15 años aceptó un contrato de jugador canterano hasta la temporada 2030-31, con opción hasta 2032 con el FC Dallas y es el más joven en firmar con el primer equipo, además que se unirá al club inglés Chelsea cuando cumpla 18 años

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¿Quién Es Benji Flowers, Joven de Raíces Mexicanas que Fichará por el Chelsea al Cumplir 18 Años?