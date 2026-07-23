¿Quién es Benji Flowers? El futbolista de Raíces Mexicanas Fichado por el Chelsea a los 15 Años

El nombre de mexico-estadounidense Benji Flowers es tendencia en redes sociales, porque a sus 15 años aceptó un contrato de jugador canterano hasta la temporada 2030-31, con opción hasta 2032 con el FC Dallas.

Es el más joven en firmar con el primer equipo, además que se unirá al club inglés Chelsea cuando cumpla 18 años.

Benji Flowers, forward for FC Dallas. pic.twitter.com/pn9DJrkeYV — FC Dallas (@FCDallas) July 23, 2026

¿Por qué Benji Flowers fichará con el Chelsea?

El Chelsea se anticipó al fichar al prometedor jugador juvenil Benji Flowers, procedente del FC Dallas de la Major League Soccer (MLS), de acuerdo con un informe de The Athletic.

El traspaso se llevará acabo cuando el jugador de 15 años cumpla 18. Por ahora, el extremo ha firmado un contrato con el primer equipo del club de la MLS hasta el final de la temporada 2030/31, con opción a extenderlo a la temporada 2031/32.

Una vez que se concrete el traspaso al Chelsea, Dallas recibirá inicialmente 3 millones de dólares con variables que podrían elevar el precio a 10 millones de dólares.

Flowers aún no debuta y ya hace historia

Flowers aún no ha debutado en la MLS, pero el extremo izquierdo ya hizo su debut profesional con el North Texas SC, filial del Dallas en la MLS Next Pro.

Flowers debutó en esa liga a los 14 años, y desde la creación de la MLS Next Pro como tercera división y liga de desarrollo de la MLS en el futbol estadounidense y canadiense en 2022, solo 14 jugadores han sido más jóvenes.

Dicha liga se ha vuelto en una cantera de jóvenes promesas, el FC Dallas, ha sido un importante exportador de talento desde hace tiempo.

Una vez que termine su desarrollo, Flowers se unirá a jugadores como Chris Richards (vendido al Bayern), Ricardo Pepi (al Augsburgo), Bryan Reynolds (a la Roma) y Tanner Tessmann (al Venezia), como el último jugador surgido de la cantera del Dallas que ha dado el salto a un club europeo de primer nivel.

¿Quién es Benji Flowers?

Benji Flowers es un joven futbolista que nació el 14 de abril de 2011 en Longview, Texas, y creció en la comunidad de Forney con raíces mexicanas, ya que su madre nació en México.

Al tener la doble nacionalidad gracias a su herencia familiar directa podría ser elegido por la Selección Mexicana, aunque por ahora solo ha portado la camiste de las categorías inferiores del equipo de Estados Unidos.

HVI