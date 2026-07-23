Cocodrilo Ataca a Pescador que Realizaba Actividades en Arroyo de Veracruz

Un pescador fue atacado por un cocodrilo mientras realizaba actividades en el arroyo Nanchinapa, en la comunidad de San Juan Volador, en Pajapan en la zona serrana del sur de Veracruz. El ataque ocurrió la noche del martes, cuando cuatro hombres se encontraban pescando en la zona conocida como Playa Linda, a la espera de capturar alguna especie.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Aseguran a un Cocodrilo de 50 Centímetros de Longitud en Tonalá

El cocodrilo mordió en el brazo derecho a un hombre identificado como Santos Manuel, de 48 años de edad, dejándolo con una grave lesión por lo que fue trasladado al Hospital de Tonalá. Derivado de los hechos, la Agencia municipal hizo un llamado a la población a evitar ingresar al arroyo Nanchinapa, debido a la presencia del cocodrilo.

Capea de toros en Xico deja tres personas lesionadas

La capea de toros en el municipio de Xico, Veracruz, se realizó el pasado miércoles 22 de julio, y tuvo una duración de una hora con 45 minutos. El recorrido se desarrolló sobre la calle Miguel Hidalgo, donde se concentraron asistentes de distintos municipios de Veracruz y de otras entidades del país.

Las autoridades estimaron una asistencia de 70 mil personas; sin embargo, en dicho evento fueron soltados 20 toros y se suspendió la venta de bebidas alcohólicas. Durante estas fiestas, el saldo fue de tres personas lesionadas, una por asta de toro y dos policontundidas.

Además de las personas lesionadas durante los festejos, no se reportaron más riñas que causaran daños a los asistentes. Es de mencionar, que previo a la tradicional fiesta en Xico, ambientalistas externaron no estar de acuerdo con la suelta de toros como entretenimiento, ya que velan por el bienestar de los bovinos.