Accidentes

Cocodrilo Ataca a Pescador que Realizaba Actividades en Arroyo de Veracruz

Un pescador fue atacado por un cocodrilo en el arroyo Nanchinapa, en la comunidad de San Juan Volador.

El pescado fue trasladado al Hospital de Tonalá debido al ataque. Foto: N+El pescado fue trasladado al Hospital de Tonalá debido al ataque. Foto: N+

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Un pescador de 48 años fue mordido por un cocodrilo en Veracruz. La comunidad de San Juan Volador está en alerta. Conoce cómo ocurrió este incidente.

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