Accidentes

Conductor Cae con Todo y su Auto al Fondo de Canal de Aguas Negras en Veracruz

Automovilista cae con todo y su vehículo al fondo de un canal de aguas negras al norte de la ciudad de Veracruz.

Automovilista sobrevive al caer con su unidad al fondo de un canal de aguas negras en VeracruzAutomovilista sobrevive al caer con su unidad al fondo de un canal de aguas negras en Veracruz. Foto: N+

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Un automovilista en Veracruz termina en un canal de aguas negras. A pesar del aparatoso accidente, el conductor salió por su propio pie.

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