Conductor Cae con Todo y su Auto al Fondo de Canal de Aguas Negras en Veracruz

La mañana de este jueves 22 de julio un conductor terminó con todo y su automóvil al fondo de una con canal de aguas negras el cual se ubica en la zona norte de la ciudad y puerto de Veracruz.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Automóvil Cae a Canal de Aguas Negras en Lomas de Rio Medio Cuatro al Norte de Veracruz

Según datos recabados el hecho ocurrió en el fraccionamiento Lomas de Río Medio 4, cuando el conductor transitaba a bordo de su unidad y no se percató del fin del camino, acto seguido cayó y terminó volcado al interior del vehículo al fondo del canal de aguas negras.

Los primeros reportes señalan que el a pesar de lo aparato del accidente, el hombre logró salir de la unidad siniestrada por su propio pie y ponerse a salvo.

En 2024 otro automóvil cayó en el mismo canal de aguas negras

Afortunadamente en esta ocasión aunque el accidente es aparatoso, no es como el caso ocurrido hace dos años, donde lamentablemente en esta misma ubicación, se dio otro accidente donde un padre, identificado como Felipe de Jesús Enrique Castillejos falleciera tras caer de igual forma en el mismo canal.

Aquel día había mucha lluvia en ese momento, y por la falta de visibilidad y señalamientos no se percató que había un canal. Nunca imaginó que tenía fin la calle San Isidro y terminó también yéndose al fondo del canal en este punto. En aquel momento al padre no lo lograron rescatarlo a tiempo y perdió la vida, lamentablemente, en hechos ocurridos justamente en el mes de julio pero del año 2024.

En el incidente ocurrido esta mañana de jueves en el lugar quedó la camioneta volcada. Hasta el punto acudieron familiares de conductor involucrado para auxiliarlo. Además se dieron cita agentes de Tránsito Municipal y elementos de Bomberos, quienes llegaron como primeros respondientes para ayudar a las maniobras pertinentes.

Las autoridades de seguridad y de emergencias solo acudieron al punto para tomar conocimiento de los hechos, puesto que el conductor resulto ileso, y permanecieron en el lugar de la volcadura y caída para esperar la llegada de una grúa para poder realizar las maniobras pertinentes y retirar esta unidad del fondo del canal de aguas negras de Lomas de Río Medio 4.