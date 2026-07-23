Seguridad

Joven es Asesinado a Disparos Dentro de su Auto Tras Persecución en Veracruz; Esto se Sabe

En Papantla, se reportó la noche del miércoles 22 de julio una movilización en la comunidad de Agua Dulce, donde un hombre murió al interior de su auto luego de sufrir un ataque a disparos.

Sujetos persiguen y asesinan a tiros a un joven que viajaba a bordo de su vehículo en calles de PapantlaSujetos persiguen y asesinan a tiros a un joven que viajaba a bordo de su vehículo en calles de Papantla. Foto: Juan Olmedo

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Violencia en Veracruz: Bryan Vázquez, de 25 años, fue asesinado en su auto en Papantla. Más de 30 casquillos fueron hallados en la escena del crímen.

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