Joven es Asesinado a Disparos Dentro de su Auto Tras Persecución en Veracruz; Esto se Sabe

Durante la noche del miércoles en la zona norte de la entidad veracruzana ocurrió una fuerte movilización de cuerpos de seguridad y emergencias, los primeros reportes señalan que un joven fue perseguido por sujetos armados que al darle alcance le dispararon en repetidas ocasiones hasta la privarlo de la existencia.

Los hechos ocurrieron la noche de este miércoles 22 de julio alrededor de las 20:30 horas en el cruce de las calles Francisco I. Madero y 5 de Mayo, de la comunidad de Agua Dulce, perteneciente al municipio de Papantla, esto al norte del estado de Veracruz.

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Según datos recabados la víctima fue identificada como Bryan Vázquez de Luna, contaba con 25 años, y era conocido en la comunidad como "El Campora".

Los reportes policíacos indican que dicho sujeto manejaba un automóvil marca Volkswagen tipo Jetta, color blanco, y presuntamente fue perseguido por varias calles de la comunidad por hombres armados quienes viajaban a bordo de una motocicleta quienes al darle alcance accionaron sus armas de fuego en repetidas ocasiones, hasta causarle la muerte, para después huir con rumbo desconocido.

Más de 30 casquillos percutidos se hallaron en el lugar

Posterior al ataque, fuerzas del orden de los tres órdenes de Gobierno acudieron al lugar, para tomar conocimiento de lo sucedido, acordonando el escenario del crimen y desplegando un operativo de búsqueda de los agresores, pero estos lograron escapar. En el lugar se iniciaron con las primeras averiguaciones que ayuden a intentar esclarecer este hecho violento.

En tanto, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó la recolección de más 30 casquillos percutidos, así como el traslado del cuerpo a las instalaciones del SEMEFO, así mismo integra la correspondiente carpeta de investigación.