Cuentas de Verónica Ruffo No Están Congeladas: FGR Aclara Caso de Hija del Exgobernador de BC

Luego de que Ernesto ’N’, exgobernador de Baja California, fue vinculado a proceso por delitos relacionados con huachicol fiscal, el Gabinete de Seguridad aclaró hoy, 23 de julio de 2026, la situación de las cuentas de Verónica Ruffo, hija del exfuncionario; aquí los detalles, según la investigación encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR).

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¿Cuál es el estado de las cuentas de Verónica Ruffo?

En una tarjeta informativa, el Gabinete de Seguridad explicó que la “Fiscalía General de la República no ha solicitado la inmovilización de recursos de Verónica Ruffo, ni existe alguna petición en ese sentido dentro de la investigación correspondiente”.

El Gabinete de Seguridad detalló que la solicitud formulada por la FGR a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), “contempla únicamente a las personas físicas y morales expresamente señaladas en la investigación, entre las cuales no se encuentra Verónica Ruffo”.

El informe subrayó que en caso de que las autoridades competentes soliciten la inmovilización de recursos de alguna persona, se deben sustentar “en la existencia de indicios suficientes de un riesgo fundado, actual y verificable de que los recursos o bienes vinculados con las personas investigadas puedan utilizarse para la comisión, continuidad u ocultamiento de actividades ilícitas, ser objeto de disposición o transferencia inmediata, o formar parte de circuitos financieros o comerciales relacionados con la delincuencia organizada”.

Finalmente, el Gabinete de Seguridad reiteró su compromiso de actuar con estricto apego al Estado de Derecho, privilegiando la coordinación entre las instituciones, el respeto al debido proceso y la protección de los derechos de las personas.

El Gabinete de Seguridad informa: pic.twitter.com/BlkqOakecu — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 23, 2026

RMT