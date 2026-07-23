Seguridad

Cuentas de Verónica Ruffo No Están Congeladas: FGR Aclara Caso de Hija del Exgobernador de BC

Esto es lo que se sabe sobre las cuentas de Verónica Ruffo, hija del exgobernador de Baja California

Manifestación a favor del exgobernador de Baja CaliforniaManifestación, en Tijuana, a favor del exgobernador de Baja California, Ernesto 'N'. Foto: Cuartoscuro

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Verónica Ruffo no está en la lista de la FGR para inmovilización de cuentas. Entérate de lo último sobre el caso del exgobernador de Baja California.

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